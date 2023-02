Margareten: Heitere Hommage an Karl Valentin am 1.3.

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Valentins Panoptikum“ unterhält der Theater-Verein „ergo arte – Wien“ die Zuschauer*innen am Mittwoch, 1. März, ab 19.00 Uhr, im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54). Im Festsaal des Amtsgebäudes gelangt an dem Abend eine von Peter Pausz inszenierte Hommage an den bedeutenden deutschen Humoristen Karl Valentin (1882 – 1948) zur Aufführung. Die Schauspieler Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch belustigen das Publikum mit einer Mischung aus originellen Geschichten, Couplets und Szenen von Valentin. Das „ergo arte“-Team lädt die Besucher*innen ein: „Erleben Sie die Vielschichtigkeit der Sprache des hohen Blödsinns und der Absurdität des Lebens“. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte und Zählkarten-Reservierungen: Telefon 0699/111 27 543. Infos per E-Mail: info@ergoarte.com.

Der Bezirk unterstützt die amüsante Vorstellung. Wissenswertes über den Theater-Verein „ergo arte – Wien“ veröffentlichen die Künstler*innen im Internet: www.ergoarte.com.

