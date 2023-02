20. Wiener Landtag (1)

Wien (OTS/RK) - Der 20. Wiener Landtag hat heute, Freitag, um 9 Uhr wie gewohnt mit der Fragestunde begonnen.



In der ersten Anfrage wollte LAbg. Georg Prack, BA (Grüne) von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) Auskunft darüber, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Wohnbauförderungsleistung des Landes Wien für die Jahre 2022 und 2023 wieder auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zu heben. Gaál erklärte, dass kaum eine andere Metropole in der Welt mehr geförderte Wohnungen für seine Bewohner*innen zur Verfügung stellt als Wien. Die Pandemie und die weltweiten Krisen hätten auch Auswirkungen auf das Wohnungswesen niedergeschlagen – Stichwort Lieferengpässe, steigende Rohstoffkosten und Arbeitskräftemangel. Wien hätte auch eine Neubauverordnung auf den Weg gebracht, inklusive neuer Förderungen für klimaschonendes Bauen. Außerdem hätte die Stadt die Fördersätze pro Quadratmeter für gemeinnützige Wohnbauträger erhöht; auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen am Finanzmarkt. „Der geförderte Wohnbau ist abgesichert“, versicherte Gaál.

Thema der zweiten Anfrage waren Verfahrensbestimmungen in der Wiener Stadtverfassung zur Übermittlung von Dokumenten und Unterlagen an Untersuchungskommissionen. LAbg. Hannes Taborsky (ÖVP) wollte vom zuständigen Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Mag. Jürgen Czernohorszky (SPÖ) Auskunft, ob er als zuständiges Mitglied der Landesregierung einen diesbezüglichen Gesetzesentwurf mit eigenen Bestimmungen als Alternative zum jetzt notwendigen Amtshilfeverfahren vorlegen wolle. Czernohorszky antwortete, dass Landesgesetze im Landtag beschlossen würden, nicht von einem einzelnen Mitglied der Landes- bzw. Stadtregierung. Er wies darauf hin, dass viele Bestimmungen in der Stadtverfassung zur Untersuchungskommission erst Ende 2021 geändert wurden – mit dem Ziel der Stärkung der Untersuchungskommission und der Minderheitenrechte. Er zählte mehrere Bestimmungen auf, die in der jüngsten Novelle geändert oder angepasst wurden; unter anderem eine niedrigere Schwelle für die Einsetzung einer Untersuchungskommission, die Einrichtung eines Schiedsgerichts oder die Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung der Untersuchungskommission um drei Monate. Czernohorszky wolle die Arbeit der aktuellen Untersuchungskommission abwarten; mit den Erkenntnissen daraus könne über weitere eventuell notwendige Änderungen oder Anpassungen der Verfahrensbestimmungen debattiert werden, so Czernohorszky: „Am Ende können wir gerne im Landtag darüber diskutieren, aber jetzt ist es noch nicht so weit.“

Die dritte Anfrage entfiel.

Die vierte Anfrage stellte LAbg. Maximilian Krauss, MA (ÖVP) an Landeshauptmann-Stellvertreter und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, MA (NEOS). Er wollte wissen, ob dieser ausschließen könne, dass Bundesgelder beim Kindergartenverein Philo Kids missbräuchlich verwendet wurden. Wiederkehr antwortete, dass es Fördermittel für private Träger zweckmäßig, sparsam und zielgerichtet eingesetzt werden müssten; das werde auch von der Stadt kontrolliert. Der Anteil der Bundesmittel bei der Förderung des Kindergartens sei sehr gering, sagte Wiederkehr, der Großteil der Förderungen seien „Stadt-Wien-Gelder“. Bei Verdachtsmomenten von Fördermissbrauch würde die Stadt diesen Verdachtsmomenten konsequent nachgehen – nach entsprechenden Hinweisen sei eine genaue Prüfung gestartet worden und es hätte einen Förderstopp für den inzwischen aufgelösten Verein gegeben. Neben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würde auch die Stadt Wien jetzt sämtliche Abrechnungen des Vereins prüfen und wenn sich strafrechtliche Konsequenzen aus der Prüfung ergeben sollten, diese Erkenntnisse auch an die Staatsanwaltschaft weitergehen. Eine Sonderbehandlung beim Förderantrag für den Verein – gegründet von einer ehemaligen Wiener Bezirksrätin – schloss Wiederkehr aus.

Die fünfte Anfrage wurde zurückgezogen.

In der sechsten Anfrage wollte LAbg. Ing. Astrid Rompolt, MA (SPÖ) von Finanzstadtrat KommR Peter Hanke (SPÖ) wissen, wie er die die Entwicklung des Wiener Tourismusstandortes im letzten Jahr beurteilt und welchen Ausblick er für 2023 hat. Hanke sagte, nach zwei Jahren Pandemie sei es dem Wiener Städtetourismus nun gelungen zurückzukommen. „We are back“, meinte Hanke in Anlehnung an ein Film-Zitat von Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Wien hätte sich während der Pandemie nicht zurückgezogen, sondern den Standort weiter beworben und die Tourismusbranche vor Ort unterstützt. Wien hätte im letzten Jahr wieder 13,2 Millionen Gästenächtigungen erreicht, ein gutes Ergebnis. Es sei noch besser, wenn es in Relation gesehen werde, sagte Hanke: 2019 sei ein Rekord-Jahr gewesen; jetzt lägen die Nächtigungen bei 75 Prozent dieses Rekord-Ergebnisses. In einzelnen Monaten sei das Tourismus-Ergebnis aus dem Top-Jahr 2019 sogar übertroffen worden. Neben den Nächtigungen sei auch der Umsatz gestiegen; die Preise in der Hotellerie konnten gehalten werden, betonte Hanke. 884,4 Millionen Euro seien im ersten Nach-Pandemie-Jahr umgesetzt worden. Im Jänner 2023 schaffte der Tourismusstandort schon 1,1 Millionen Nächtigungen. Es gebe einen Höchststand bei der Zahl der Hotels in Wien, viele davon im hochpreisigen Fünf-Sterne-Segment, betonte Hanke. Wien hätte nicht nur Gäste aus den Bundesländern und Deutschland wieder in die Stadt gelockt, sondern hätte auch bei Fernmärkten wie den USA wieder punkten können – Besucher*innen aus Fernmärkten seien im Vergleich zu anderen auch besonders zahlungskräftige Tourist*innen, betonte Hanke. Auch die für die Wiener Tourismuswirtschaft wichtigen Kongresse würden wieder in die Stadt kommen; die Meeting-Destination Wien hätte sich nach der Pandemie wieder stark zurückgemeldet, sagte Hanke. Die Branche sei auch von der Stadt über den Vienna Meeting Fund unterstützt, den die Stadt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer aufgelegt hat. Hanke hob auch den neuen Vienna Film Incentive hervor, eine neue Art der Filmförderung die internationale Film- und Streaming-Produktionen nach Wien geholt hätte. Diese Filmproduktionen würden nicht nur die Wiener Filmwirtschaft ankurbeln, sondern auch als Werbefenster in die Welt wirken. Außerdem verwies Hanke auf die neuen Filmstudios am Wiener Hafen hin, die ebenfalls Infrastruktur für die Filmindustrie zur Verfügung stellen würde. (Forts.) ato

