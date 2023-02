Stadt Wien startet Mumps-Masern-Röteln-Sonderimpfaktion

Termine ab 25.02.2023 buchbar. Erste Impfungen beginnen am 28.02.2023.

Wien (OTS) - Angesichts der sich häufenden Medienberichte zu Masernfällen in Österreich, weitet die Stadt Wien kurzfristig ihr Angebot für die kombinierte Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) aus und startet eine Sonderimpfaktion.

Die Sonder-Impfaktion beginnt am 28. Februar 2023 und geht bis 31. März 2023. In diesem Zeitraum wurde die Zahl der verfügbaren Impftermine deutlich erhöht. In der Zeit bis inklusive 10. März stehen dafür jeden Tag 66 Termine zur Verfügung, von 11. März bis 31. März sind es 90 Impftermine jeden Tag. Die Impfungen finden zentral in einer Impfstelle statt: MA 15 Impfservice TownTown (1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8/2).

Die zusätzlichen Impftermine können können ab 25.02.2023 gebucht werden. Das kann wie gewohnt entweder online über www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450 erfolgen. Die Impfungen sind kostenlos.

Nachdem die Sonder-Impfaktion zu Ende ist, sind selbstverständlich auch weiterhin Termine für eine kostenlose Mumps-Masern-Röteln-Impfung verfügbar.

Alle Informationen zur Mumps-Masern-Röteln-Impfung sind auch online im Rahmen umfassender FAQs unter diesem Link verfügbar:

www.impfservice.wien/impfen-in-wien/welche-impfungen-gibt-es/mmr/







Wer ist die Zielgruppe für eine Mumps-Masern-Röteln-Impfung?

Die Zielgruppe umasst Personen aller Altersgruppen, die noch nicht gegen Masern geimpft wurden und keine Masern-Infektion durchgemacht haben. Darüber hinaus umfasst die Zielgruppe auch Personen, die noch keine zweite Impfung erhalten haben oder einen unbekannten Impfstatus haben. Die Impfung sollte jedenfalls vor Eintritt in eine Betreuungseinrichtung (Krippe, Kindergarten etc.) stattfinden. Während der Schwangerschaft ist die MMR-Impfung nicht möglich. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist für alle Altersgruppen bei öffentlichen Impfstellen und im Wiener Impfkonzept kostenlos.





Welcher Impfstoff wird verwendet und wie ist das Impfschema?

Verimpft wird der Lebendimpfstoff M-M-RvaxPro. M-M-RvaxPro ist ein Impfstoff mit abgeschwächten Masern-, Mumps- und Röteln-Viren. Nach der Verabreichung des Impfstoffs bildet das Immunsystem (das natürliche Abwehrsystem des Körpers) Antikörper gegen Masern-, Mumps- und Röteln-Viren. Diese Antikörper schützen vor Infektionen, die durch diese Viren verursacht werden.

Das Impfschema umfasst zwei Impfungen im Mindestabstand von 4 Wochen. Die erste Impfung ist bereits ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen. Die zweite Impfung erfolgt frühestens vier Wochen später. Ist die erste Impfung vor dem 1. Geburtstag erfolgt, ist ein Abstand von 3 Monaten zur zwieten Impfung empfohlen. Die zweimalige Impfung schützt sehr gut und praktisch lebenslang vor einer Erkrankung. Auffrischungsimpfungen sind demnach darüber hinaus keine notwendig.





Was sind Masern?

Masern sind eine schwere Viruserkrankung. Sie kann sowohl für Säuglinge, Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene schwerwiegende Folgen haben. Die Krankheit zeigt sich durch hohes Fieber, Husten und einen Ausschlag mit kleinen roten Flecken. Masern sind oft mit einer Mittelohrentzündung oder einer Lungenentzündung verbunden. Bei etwa 1 von 1.000 Erkrankten kommt es zu einer lebensbedrohlichen Gehirnentzündung, die bleibende Schäden hervorrufen kann. Die Abwehrkräfte des Körpers werden durch Masern so geschwächt, dass das Risiko für andere ansteckende Krankheiten für mehrere Jahre erhöht ist.

Es gibt keine Behandlung für Masern selbst, nur die Beschwerden können gelindert werden. Durch die vorbeugende Schutzimpfung kann eine Erkrankung sehr effektiv verhindert werden.

Die Ansteckung mit Masern erfolgt durch Tröpfcheninfektion, also vor allem durch Sprechen, Husten und Niesen. Die Krankheit ist hoch ansteckend, Erkrankte können das Virus bereits 4 Tage vor Beginn der ersten Beschwerden weitergeben. Von der Ansteckung bis zu den ersten Beschwerden dauert es durchschnittlich 8 bis 12 Tage. Eine zweimalige Impfung schützt sehr gut und praktisch lebenslang vor einer Erkrankung.





Ich hatte Kontakt zu einem Masern-Fall, was soll ich jetzt tun?

Sollte es zu einer Infektion mit Masern kommen, erfolgt ein gesundheitsbehördliches Contact Tracing, bei dem Sie im Rahmen der Umfeldanalysen ohnehin durch die Gesundheitsbehörde kontaktiert werden. Sollten Sie oder Ihr Kind Kontakt zu einem bestätigten Masern-Fall gehabt haben, und Sie Fragen haben oder Informationen zur weiteren Vorgehensweise wünschen, empfehlen wir einen Anruf beim Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450. Dort werden die weiteren Schritte mit Ihnen geklärt.

