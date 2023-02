Ende der „Jugendträume“-Schau im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS) - Das freiwillig arbeitende Team des Bezirksmuseums Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Rückseite vom Amtshaus) freut sich über den großen Publikumszustrom bei der aktuellen Sonder-Ausstellung „Jugendträume, abenteuerlich und märchenhaft“. Weil im Hintergrund bereits Vorarbeiten für ein anderes Projekt ab Mitte März laufen, ist den Museumsleuten eine Verlängerung der „Jugendträume“-Schau leider nicht möglich. Nur mehr am Sonntag, 26. Februar, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, ist die aus etwa 800 Spielzeug-Bären der Sammlerin Lucie Pejcl und aus rund 20 Arbeiten des Malers und Zeichners Gerhard Freund (1949 – 1992) bestehende Präsentation gratis zu betrachten. Vom englischen „Paddington-Bär“ bis zum arktischen „Eisbär“ sind Bären im Kleinformat in mannigfaltigen Varianten in der liebevoll gestalteten Ausstellung vertreten. Bilder mit Cartoon- und Automobil-Motiven erinnern an Freunds Jugendzeit. Mehr Infos: Telefon 4000/16 127. E-Mails an den ehrenamtlichen Museumsleiter Jochen Müller: bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Ottakring:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 16. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse