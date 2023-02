Grüne Wien Kunrath/Spielmann: Akademikerball raus aus der Hofburg!

Wien (OTS) - Nach einer zweijährigen Pause findet der rechtsextreme Akademikerball der FPÖ Wien (ehemals WKR Ball) wieder in der Wiener Hofburg statt. Hier trifft sich die rechtsextreme Elite Europas, so waren beispielsweise schon Le Pen, Dewinter, Dugin und Ravello dort anwesend.

„Der Akademikerball ist nichts anderes als ein Aufmarsch deutschnationaler Burschenschaften, die sich durch Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus sowie völkischen Nationalismus auszeichnen. Der Verfassungsschutzbericht von 2021 spricht im Kapitel Rechtsextremismus von regelmäßigen strafrechtlichen Verfahren gegen Mitglieder der deutschnationalen Burschenschaften nach dem Verbotsgesetz und Verhetzung,“ so die Grünen Gemeinderät:innen Viktoria Spielmann und Niki Kunrath.

Zudem sind 50 Prozent der FPÖ Funktionär:innen im Wiener Gemeinderat deutschnationale Burschenschafter. „Der hohe Anteil der Burschenschafter bei der der FPÖ zeigt den rechtsextremen ideologischen Kern der FPÖ Wien mit aller Deutlichkeit auf,“ so Spielmann.

Bereits 2014 haben Zeitzeug:innen wie Dora Schimanko und Rudi Gelbard in einem offenen Brief die Hofburg- Betreibergesellschaft dazu aufgerufen, den Ball zukünftig nicht mehr in der Hofburg stattfinden zu lassen. „Es ist beschämend, dass der rechtsextreme Akademikerball nach wie vor in den repräsentativen Räumen der Republik stattfinden darf. Die Vermieter der Hofburg tragen gesellschaftliche Verantwortung und dürfen diesem Ball keine Plattform bieten,“ so Spielmann und Kunrath.

Abschließend kritisiert Kunrath als Sicherheitssprecher der Grünen Wien, dass die Polizei Wien wieder großräumige Sperren angekündigt hat und dadurch halb Wien für Rechtsextreme blockiert wird.

