Einladung zu hybrider Pressekonferenz und Spatenstich am 03.03.2023: Europas modernste Kunststoffsortieranlage am Ennshafen

Enns (OTS) -



Europas modernste Kunststoffsortieranlage am Ennshafen



Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft errichten die ARA

(Altstoff Recycling Austria AG), die Bernegger GmbH und Der Grüne

Punkt Holding GmbH & Co. KG Europas modernste und Österreichs größte

Sortieranlage für Leichtverpackungen.



Nach Fertigstellung wird die hochmoderne Anlage ab 2024 pro Jahr

rund 100.000 Tonnen Leichtverpackungen aus der Gelben Tonne und dem

Gelben Sack für das anschließende Recycling aufbereiten.



Aus diesem Anlass laden wir zur Pressekonferenz und zum Spatenstich

am Freitag, 3. März 2023 ein.



Ihre Gesprächspartner:

• Martin Prieler, ARA Vorstand

• Kurt Bernegger, Geschäftsleitung Bernegger GmbH

• Laurent Auguste, CEO Der Grüne Punkt Holding GmbH & Co. KG



Routenplaner: https://www.ots.at/redirect/maps1



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme (persönlich erwünscht, online

möglich) und ersuchen um Anmeldung unter: tina.molner @ bernegger.at



Mit freundlichen Grüßen

Team ARA – Bernegger – Der Grüne Punkt



Datum: 3.3.2023, um 09:30 Uhr



Ort:

bitte beachten Sie die Wegbeschreibung im Anhang.

Rheinstraße 1, 4470 Enns



Url: https://bernegger.webex.com/bernegger/j.php?MTID=m31322c2fbb1625ae5fb005f6043dae9b



Rückfragen & Kontakt:

Um Anmeldung wird gebeten: tina.molner @ bernegger.at