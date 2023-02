"Homeinvasion" geklärt

Eine 55-Jährige wurde am 13. Dezember 2022 in ihrem Einfamilienhaus gefesselt und beraubt. Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark haben die Straftat nun geklärt

Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung (OTS) - „Homeinvasion“: Tat von Dezember 2022 geklärt

Fünf Verdächtige in Haft, ein Täter auf der Flucht

Wie am 15. Dezember 2022 berichtet, überfielen unbekannte Täter auf brutale Art und Weise, am Abend des 13. Dezember 2022 eine 55-jährige Frau in ihrem Einfamilienhaus. Die maskierten Männer flüchteten mit einem Tresor sowie weiterer Beute. Das Landeskriminalamt Steiermark (LKA Raub), konnte die Straftat nun klären. Fünf Personen befinden sich aktuell in Haft. Nach einem Brasilianer (28) wird international gefahndet.

Akribische Ermittlungen führten bereits Anfang Februar zu ersten Festnahmen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete aufgrund der vorliegenden Ergebnisse die Festnahme von zwei in Graz wohnhaften Russen (27, 28) an. Vollzogen wurden diese beiden Festnahmen durch die Raubermittler des LKA Steiermark. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sowie des Einsatzkommandos Cobra. Bei den geführten Vernehmungen kamen schnell weitere Tatverdächtige zum Vorschein. So folgte bereits am Abend des 17. Februar 2022 die nächste, von der StA Graz angeordnete Festnahme. Ein 28-jähriger Grazer wurde vom LKA Steiermark (Raub und EGS) festgenommen.

Finale Ermittlungen führten am Aschermittwoch, 22. Februar 2023, zu den letzten beiden Festnahmen. Zwei Grazer, eine Frau (48) und ein Mann (28) konnten ebenso ausgeforscht und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen werden.

Tathergang geklärt

Die drei an der „Homeinvasion“ beteiligten Haupttäter (28, 28, 22) begaben sich am Abend des 13. Dezember 2022 in das Haus des 55-jährigen Opfers. Im Vorfeld dürften sich zwei der am 22. Februar festgenommenen Beitragstäter (48, 28) mittels freundschaftlichen Beziehungen zur Familie des Opfers, Informationen zum Tatort besorgt und den Haupttätern zu Verfügung gestellt haben. Als die Haupttäter mit diesen Informationen das Haus betraten, fesselten sie die Frau und versuchten den im Haus befindlichen Tresor zu öffnen. Als dies misslang, luden die Täter den 212 Kilogramm schweren Tresor in ihr Fluchtfahrzeug. In Folge flüchteten die vorerst Unbekannten mitsamt weiteren Wertgegenständen in unbekannte Richtung. Ein weiterer in Graz wohnhafter Russe (21) war bei der Öffnung des Tresors beteiligt (Anmerkung, er ist nicht festgenommen und wird angezeigt) behilflich. Dafür erhielt er einen entsprechenden Geldbetrag. Der Festgenommene 27-Jährige unterstützte den 21-Jährigen und verstaute den Tresor in seinen Kellerräumlichkeiten.

Ein Täter flüchtig: Lichtbildveröffentlichung

Ein 22-jähriger in Leoben gemeldeter Brasilianer ist dringend verdächtig, als Haupttäter Tathandlungen gesetzt zu haben. Nach dem Mann wird mittels internationalem Haftbefehl gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun seine Lichtbildveröffentlichung zur Personenfahndung an. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes sind an das Landeskriminalamt Steiermark, 059-133-60-3333 oder direkt an 133 erbeten.

Täter teilweise geständig

Die fünf in Haft befindlichen Täter (Haupttäter, Beitragstäter) zeigen sich zum Teil geständig. Sie alle befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Zudem laufen noch Ermittlungen zum Verdacht der falschen Beweisaussage, Begünstigung und Hehlerei. Beim 28- jährigen Russen stellten die Kriminalisten auch noch verbotene Waffen sowie gefälschte Dokumente sicher. Auch das Fluchtfahrzeug konnte zustandegebracht werden.

