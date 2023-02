VP-Mahrer/Olischar ad „1 Jahr Parkpickerl“: Zahlreiche Probleme – keine Lösungen

Stadt Wien ignoriert die Anliegen der Menschen - Massiver Anpassungsbedarf bei Wiener Parkraumbewirtschaftung

Wien (OTS) - „Wir fordern die Verkürzung der Kurzparkzone in den Außenbezirken auf 19:00 Uhr statt 22:00 Uhr. Das wäre eine praktikable Möglichkeit, einigen Problemen der Betroffenen entgegenzuwirken“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar zur gestrigen Meldung der Verkehrsstadträtin Sima über ein Jahr Parkpickerl in Wien. Auch eine Evaluierung zur Erweiterung des Parkpickerls wurde nicht kommuniziert.

Mobilitätsmarketing ≠ Mobilitätspolitik

Abseits des rot-pinken Mobilitätsmarketings zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Ausweitung des veralteten Wiener Parkraumbewirtschaftungsmodells auf ein nahezu doppelt so großes Gebiet brachte zahlreiche Herausforderungen mit sich - vor allem für Unternehmen sowie Bewohner in den Außenbezirken. So klagen z.B. Lokale am Wiener Stadtrand seither über Besucherschwund, Umsatzeinbrüche sowie Probleme, Personal zu bekommen. Auf konstruktive Gesprächsvorschläge der Wiener Volkspartei wurde seitens der rot-pinken Stadtregierung nicht eingegangen.

Verkehrspolitik an der Realität vorbei

Weiters kann auch nicht von einem funktionierenden Lenkungseffekt gesprochen werden, wenn Parken in der Stadt gleich viel kostet wie am Stadtrand. Und auch eine Vereinfachung des derzeitigen Modells inklusive der längst fälligen Digitalisierung findet offenbar kein Gehör bei der Rot-Pinken Regierungskoalition.

„Die Sorgen der Menschen müssen gehört und ihre Probleme gelöst werden – das ist unser Auftrag als Politiker“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Mahrer abschließend.

