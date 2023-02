Der AK-Frauenkulturmonat März 2023: Frech, nachdenklich, lustig und mit starken Frauenstimmen!

Linz (OTS) - Ohne Frauen würde in unserem Land nichts laufen, gerade in den wichtigsten Lebensbereichen. Auch ihre kulturellen Leistungen müssen endlich gewürdigt werden. „Wir wollen daher den AK-Frauenkulturmonat März nutzen, um Künstlerinnen vor den Vorhang zu holen“, sagt AK-Direktorin Andrea Heimberger. Musikerinnen, Schauspielerinnen, Installationskünstlerinnen und Kabarettistinnen bieten stimm- und bildgewaltig Nachdenkliches, Spannendes und Lustiges. Und mit der AK-Leistungskarte gibt es natürlich ermäßigten Eintritt.

Einen perfekten Einstieg in den Frauenkulturmonat garantiert der Film „Wunderschön“ von und mit Karoline Herfurth am symbolträchtigen 8. März, dem Weltfrauentag, um 18 Uhr in der AK Linz. Der humorvolle und tiefsinnige Film fordert anstatt des herrschenden Zwangs zur Selbstoptimierung mehr Selbstbestimmung für Frauen ein.

Bereits ab 7. März sind Skulpturen, Installationen und Fotografien von Verena Mayrhofer im AK-Bildungshaus Jägermayrhof zu sehen. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 25. Mai geöffnet.

Extrem hohe Inflationsraten, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und nicht zuletzt die Klimakrise haben die Bemühungen um Gleichberechtigung in den Hintergrund gedrängt. Darum ist es gerade jetzt wichtig, eine tatsächliche Gleichstellung voranzubringen, auch in Oberösterreich. Eine Podiumsdiskussion im Linzer Nordico Stadtmuseum beleuchtet am 16. März (18 Uhr) den Feminismus und die Lage der Oberösterreicherinnen. AK-Expertinnen diskutieren unter anderem mit Rapperin und Slampoetin Yasmo.

Mit ihrer aktuellen „Back to LA Tour!“ und Songs voller Energie und Leidenschaft gastiert die US-amerikanische Bluessängerin Sari Schorr mit ihrer Band am 21. März in der AK Linz. Die ausgebildete Opernsängerin tourte jahrelang als Backgroundsängerin und arbeitete in der New Yorker Musikszene, wo sie in die dortige „Blues Hall of Fame“ aufgenommen wurde.

Eva Maria Marold beweist ihr Multitalent als Schauspielerin, Hausfrau, Kabarettistin, Sängerin, Mutter, Autorin, Moderatorin und Tänzerin am 22. März in der AK Linz. In ihrem Kabarettprogramm „Vielseitig desinteressiert!“ nimmt sie kein Blatt vor den Mund und schildert einen Abend lang kritisch, aber liebevoll ihren Alltag als alleinerziehende Mutter im Spagat zwischen Toleranz und Verteidigung der eigenen Werte.

Und zum Abschluss des abwechslungsreichen Frauenkulturmonats bietet Birgit Denk mit ihrer Band am 29. März in der AK Linz „Erdbeeren und Musik“. Das zwölfte Album der Moderatorin, Sängerin und Texterin bringt mit Geschichten aus ihrer Jugend und Wendepunkten in ihrem Leben einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Programminfos und Tickets

Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind in der Arbeiterkammer Linz während der Öffnungszeiten beim Info-Schalter erhältlich. Telefonische oder Online-Bestellungen sind unter 050/ 6906-7000 oder per neuem AK-Online-ticketing unter tickets.akooe.at möglich. Alle Informationen zu Ticketpreisen und zum Programm findet man zudem unter ooe.arbeiterkammer.at/kultur.

