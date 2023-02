Rauch: Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine Solidarität wichtiger denn je

Hilfe vor Ort und bestmögliche Lebensbedingungen von Geflüchteten in Österreich

Wien (OTS) - Wien (OTS) - “Solidarität mit der Ukraine: Das bedeutet für mich Hilfe vor Ort und auch für die Menschen, die aus der Ukraine vertrieben wurden und nach Österreich geflohen sind. In beidem werden wir nicht nachlassen!” Das betont Sozialminister Johannes Rauch anlässlich des Beginns des russischen Angriffskrieges vor einem Jahr. Für die Ukraine hat das Gesundheits- und Sozialministerium medizinische Hilfsgüter bereitgestellt und ein Koordinierungsbüro vor Ort eröffnet. In Österreich wurde für die Geflüchteten sofort medizinische Versorgung sichergestellt. Zudem gab es Verbesserungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt. ****

“Der Krieg in der Ukraine verursacht tagtäglich unsägliches Leid und hat im vergangenen Jahr mehrere Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Für uns war von Anfang an klar, dass für all jene Menschen, die dabei nach Österreich fliehen, eine gute medizinische Versorgung gewährleistet sein muss“, betont Sozialminister Johannes Rauch. Als erste Amtshandlung nach seiner Angelobung im März 2022 ermöglichte er deshalb per Verordnung den Zugang für Vertriebene aus der Ukraine zur Krankenversicherung.

Unterstützung durch medizinische Hilfsgüter & Koordinierungsbüro vor Ort

Seither hat das Gesundheitsministerium zahlreiche medizinische Hilfsgüter zur Verfügung gestellt, etwa 600 medizinische Geräte sowie Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Wundverbände und Medikamente. Zusätzlich wurden Lebensmittel und Hygieneartikel, beispielsweise Babyhygieneartikel und Babynahrung an die Ukraine geliefert. Außerdem organisierte das Gesundheitsministerium in mehreren Etappen den Transport und die weitere Behandlung krebskranker Kinder in Österreich.

Um weiterhin rasche Hilfe und Zusammenarbeit sicherzustellen, hat das Sozialministerium inzwischen auch ein eigenes Koordinierungsbüro in der Ukraine eingerichtet. Durch direkte Ansprechpartner:innen vor Ort sollen Hilfsprojekte rascher und effizienter abgewickelt werden.

Auch für vertriebene Menschen aus der Ukraine in Österreich sind nach Ansicht des Sozialministers wichtige Schritte gelungen: Ihre medizinische Versorgung ist gesichert und sie haben Zugang zum Arbeitsmarkt. Rauch will sich weiterhin für die Aufnahme in die Sozialhilfe einsetzen. “Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit Geflüchtete auch längerfristig gut in Österreich leben können”, so Minister Rauch.

