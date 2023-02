SANY stellt auf der CONEXPO-CON

Peking (ots/PRNewswire) - SANY Group, („SANY"), ein weltweit führendes Unternehmen der High-End-Baumaschinenindustrie, bereitet sich auf die 2023 CONEXPO-CON/AGG vor, die größte Baumesse Nordamerikas, die vom 14. bis 18. März in Las Vegas stattfindet und Fachleute aus allen wichtigen Baubranchen zusammenbringt. Unter dem Motto „Made for America, Raised in Georgia" werden auf SANY's booth (F9553) mehr als dreißig Maschinen ausgestellt, darunter die neuesten elektrisch betriebenen Bagger und Lader, sowie eine Reihe von Produktpräsentationen, um zu zeigen, wie SANY's ausgeklügelte technische Lösungen und professionelle Dienstleistungen die Kraftstoffeffizienz optimieren, die Bauproduktivität maximieren und einen reaktionsschnellen Kundensupport bieten.

Zu den hochmodernen Lösungen von SANY, mit denen das Unternehmen sein Engagement für den Klimaschutz unter Beweis stellt, gehört die Plattform zur Überwachung des Kohlenstoffausstoßes, die in Zusammenarbeit mit Rootcloud, einem führenden Anbieter für industrielle IoT-Lösungen, entwickelt wurde, um China dabei zu unterstützen, seine Ziele in Richtung Kohlenstoffspitzenwert und -neutralität zu beschleunigen. Die Plattform, die für das Werk No.18 des Unternehmens eingesetzt wurde, ermöglicht es SANY, seine Energieeffizienzleistung zu quantifizieren und zu verwalten.

Gleichzeitig wird das Energiemanagementsystem von SANY, das auf industriellem Internet und Blockchain-Technologie basiert, zeigen, dass es in der Lage ist, die CO2-Bilanz des Energie- und Ressourcenverbrauchs des Unternehmens genau zu verfolgen und sein ESG-Governance-System zu optimieren.

In China erstmals vorgestellt, stahl der SANY SY19E Elektro-Minibagger auf der bauma 2022 in Deutschland dank seines einzigartigen Designs, seiner vielseitigen Funktionen, seines leisen Betriebs und seiner außergewöhnlich langen Akkulaufzeit die Show. Ausgestattet mit einem drehmomentstarken Permanentmagnet-Synchronmotor und dem firmeneigenen integrierten elektrischen Antriebssystem liegt der Wirkungsgrad bei über 95 Prozent. Darüber hinaus sorgen IP67-Wetterschutz, Isolationsprüfung, Spannung- und Stromerkennung sowie Fehlerdiagnosefunktionen für einen Rundumschutz.

Der Elektrolader SANY SW956E ist ein kleines, aber leistungsstarkes Ungetüm, das von einem leistungsstarken Permanentmagnet-Synchronmotor angetrieben wird, der ein maximales Drehmoment von 2400Nm liefert. Sein intelligentes Onboard-System kann die Ausgangsleistung automatisch an Last, Geschwindigkeit und andere Bedingungen anpassen. Die 282 kWh-Batterie kann nach einer Stunde Ladezeit acht Stunden lang genutzt werden. Was die Sicherheit angeht, so verfügt die Maschine über ein Zweikreis-Hydraulikbremssystem, eine große Spannweite und einen langen Radstand sowie ein integriertes intelligentes Temperaturregelungssystem für die Batterie, den Antriebsmotor und das elektronische Steuermodul, damit sie auch mit extrem heißen und kalten Arbeitsbedingungen zurechtkommt.

