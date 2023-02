Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, vom 24. Februar 2023. Von Christian Jentsch: "Es wird frostig in der neuen Welt".

Innsbruck (OTS) - Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist der Kalte Krieg zurück. Konfrontation statt Annäherung heißt die Maxime. Eine große Herausforderung wird sein, eine militärische Eskalation auf globaler Ebene zu verhindern.

Der Krieg ist zurück, die Angst, die Unsicherheit, das Misstrauen, die Konfrontation, die Aufrüstung, das Spiel mit der Eskalation. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist in Europa vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Die europäische Sicherheitsarchitektur stellt sich angesichts der russischen Aggression neu auf – Deutschlands Kanzler Olaf Scholz verkündete die Zeitenwende und das westliche Verteidigungsbündnis NATO, das unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen drohte, präsentiert sich gestärkt und geeint. Putin hinterlässt nicht nur in der Ukraine verbrannte Erde, sein Krieg hat die Brücken zwischen Europa und Russland abgerissen. Die Panzer rollen wieder und die Aufrüstungsspirale wurde in Gang gesetzt. In der Ukraine selbst ist ein Ende des Krieges nicht absehbar, es gibt keinen Spielraum für Verhandlungen und UNO-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer Ausweitung des Krieges und dem Einsatz von Atomwaffen. Und auch wenn die Waffen eines Tages schweigen sollten, es wird wohl lange – sehr lange – dauern, bis aus den Trümmern des Krieges in der Ukraine wieder das zarte Pflänzchen namens Hoffnung sprießen kann.

Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine präsentieren sich die USA als Speerspitze eines geeinten Westens – vor allem, aber nicht nur, bei der Unterstützung der Ukraine und der Eindämmung Russlands. Im ausgerufenen Kampf der Demokratien gegen die Diktatoren und Autokraten wurde in Washington längst China als strategischer Hauptrivale ausgemacht. Ein Kampf der Giganten, der freilich nicht zu gewinnen ist. Übrigens: Der Versuch des Westens, eine weltweite Front gegen die Aggression Russlands zu schmieden, ist bisher jedenfalls gescheitert. „Das Paradoxe am Krieg in der Ukraine ist, dass der Westen zugleich geeinter und weniger einflussreich in der Welt ist als je zuvor“, erklärt Mark Leonard, Direktor des Thinktanks European Council on Foreign Affairs angesichts der Ergebnisse einer weltweiten Umfrage zur Beurteilung des Krieges in der Ukraine. Im Ringen um die Gunst der Menschen im so genannten Globalen Süden wird der Westen jedenfalls auch seine Politik, die in Afrika oder im Nahen Osten so ganz und gar nichts mit den gepredigten Werten zu tun hat, hinterfragen müssen. Denn zur Zeit agiert er dort alles andere als glaubwürdig.

Es wird frostig in der neuen Welt, um deren Ordnung noch gerungen wird. Die Erzählung einer immer friedvoller werdenden Welt, in der die blutigen Konflikte zwischen den Ideologien und Religionen überwunden sind, entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Die Konfrontation führt wieder Regie auf der Weltenbühne.





