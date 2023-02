WienTourismus-Projekt unter international meistprämierten Kampagnen

„Business Creative Report“ von AdForum und Kantar Media: Die WienTourismus-Aktion „Vienna strips on OnlyFans“ holt in der Kategorie „Transport & Tourism“ den ersten Platz.

Die 40 international wichtigsten Werbepreise – darunter renommierte Awards wie Cannes Lions, Eurobest, ADCE, One Show oder D&AD – werden im Business Creative Report von AdForum und Kantar Media analysiert – in insgesamt 9 Kategorien. Der WienTourismus holte für Österreich mit seiner in Zusammenarbeit mit der Agentur Jung von Matt DONAU entstandenen Aktion „Vienna strips on OnlyFans“ Gold in der Kategorie „Transport & Tourism“. In Summe gewannen der WienTourismus und sein Agenturpartner 47 internationale Werbepreise für die Aktion, die stark auf PR-Buzz und Earned Media setzte.

Tourismusdirektor Norbert Kettner: „Dass wir uns auf dem internationalen Parkett gegen starke Konkurrenz behaupten konnten und nun für unsere reichweitenstarke Aktion ‚Vienna strips on OnlyFans‘ neben Award-Schwergewichten wie den Cannes Lions auch eine Auszeichnung für die insgesamt meistprämierten Kampagnen holen konnten, ist eine Bestätigung unserer Arbeit und zugleich eine große Freude. Ich bedanke mich bei den Wiener Museen, die bei unserer Aktion mitgemacht haben, unserem Agenturpartner und dem eigenen Kreativ-Team im WienTourismus für die erfolgsbringende Zusammenarbeit und den Mut, mit ‚OnlyFans‘ eine unkonventionelle Idee umzusetzen!“

Globale Aufmerksamkeit für Wien

Mit „Vienna strips on OnlyFans“ erregte der WienTourismus im Herbst 2021 weltweit Aufmerksamkeit, indem er nackte Jahrhundert-Kunstwerke von Rubens bis Schiele auf dem Social Network „OnlyFans“ zeigte, da sie auf anderen Social-Media-Kanälen regelmäßig zensiert werden. Von CNN bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von Stephen Colberts „Late Night Show“ bis zum französischen Le Figaro berichteten Medien rund um den Globus über die Aktion und Wien. Darüber hinaus wurde das Projekt national wie international durch etliche renommierte Kreativpreise ausgezeichnet – von drei Löwen bei den Cannes Lions Awards über die „The One Show“ in den USA oder die D&AD-Awards in Großbritannien bis hin zum Award des Art Directors Club (ADC) in Deutschland. In Österreich wurde der WienTourismus mit seiner Agentur mit neun Preisen bei den CCA-Awards ausgezeichnet und damit als „Kunde des Jahres“ prämiert.

