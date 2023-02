Das multimediale Package zum ORF-Tanzevent „Dancing Stars“

Ab 3. März freitags um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Am 3. März 2023 geht es los! Der glamouröseste Ballroom des Landes öffnet seine Pforten und zehn Promi-Kandidatinnen und -Kandidaten legen mitsamt ihren Profi-Partnerinnen und -Partnern bei der 15. Staffel des ORF-Tanzevents „Dancing Stars“ freitags um 20.15 Uhr live in ORF 1 eine flotte Sohle aufs Parkett. Alles rund um den ORF-Ballroom können Fans auch diesmal wieder auf dancingstars.ORF.at, der ORF-TVthek, der Facebook-Seite und ORF extra erfahren: Das multimediale Online-Package zur heurigen „Dancing Stars“-Staffel bietet umfangeiche Streams, brandaktuelle Storys, die besten Fotos, den „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings und vieles mehr.

Wie läuft es bei den Proben? Leben sich die neuen Profi-Tänzer und Moderator Andi Knoll gut ein? Welche Neuerungen gibt es in der Jury? Und wie kommentieren die Fans das Geschehen? dancingstars.ORF.at liefert Antworten auf diese und viele weitere Fragen – mit täglichen aktuellen Storys, exklusiven Backstage-Infos und Interviews, umfangreichem Videomaterial zum Nachschauen, Slideshows mit den besten Fotos vor und hinter den Kulissen sowie Sedcards mit allem Wissenswerten über Kandidatinnen und Kandidaten. Die originellsten Social-Media-Postings von Instagram, Facebook und Twitter (#dancingstars23) gibt es regelmäßig im „Ballroom-Talk“ zu lesen, der außerdem jeden Freitagabend zum „Live-Ticker“ und unterhaltsamen Begleitprogramm der TV-Show wird. Eine bequemere Art des SMS-Votings wird es über die Website ebenfalls geben.

Wer am PC, Laptop oder Smartphone live mitfiebern oder lieber die Shows bzw. bestimmte Auftritte zu einem späteren Zeitpunkt gemütlich nachsehen möchte, dem bieten ORF-TVthek und dancingstars.ORF.at mit ihrem Streaming-Service alles, was das Fan-Herz begehrt: Es werden Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows und Auftritte bereitgestellt, alle Folgen bleiben bis nach dem Finale online abrufbar.

Auch via Facebook können sich Fans auf der „Dancing Stars“-Seite über Spannendes und Wissenswertes rund um den ORF-Tanzevent informieren. Selbstverständlich sind dort alle News, die besten Schnappschüsse und Snippets, exklusive Hintergrundinfos etc. zu finden. Und die Seite bietet jede Menge Gelegenheit für Postings/Kommentare, Likes etc. Auf den Facebook- und Instagram-Channels von ORF sowie ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet.

Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, der findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at). Aktuelle Informationen, Autogrammkarten, „Dancing Stars“-Scoreboards, Gewinnspiele und viele weitere Mitmach-Möglichkeiten gibt es auf mein.ORF.at.

Im ORF TELETEXT stehen ebenfalls umfangreiche Infos rund um den Tanzevent in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ bereit. Aktuelle News bieten einen raschen Überblick über das Geschehen, außerdem gibt es Interviews mit den „Dancing Stars“. Was in der nächsten Show auf dem Plan steht, kann man vorab bei den Fernsehtipps auf Seite 106 bzw. ab Seite 300 erfahren.

