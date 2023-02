FPÖ - Mahdalik erteilt den feuchten Träumen der Grünen zur Zweier-Linie eine klare Absage

Wien (OTS) - „Die drastische Verengung einer Hauptverkehrsader für den motorisierten Individual- und Wirtschaftsverkehr mit katastrophalen Auswirkungen auch auf die umliegenden Wohngebiete könnte neben den Grünen nur den ‚Klima-Shakiras‘ dieser Welt einfallen, die es auf ihrer eigenen Ölspur aufzaht und drum den Superkleber nicht mehr rechtzeitig aus dem Schminktascherl fischen können. Ob sich der Stau und damit CO2- sowie Feinstaub- und Lärmbelastung für zehntausende Anrainer potenzieren und die Geschäftstreibenden darunter leiden, tangiert die gesammelten Geistesriesen nur äußerst peripher. Ich würde mir von der SPÖ eine deutliche Absage an die wirren Vorstellungen wünschen, statt mit Worthülsen auf Zeit zu spielen. Die ÖVP ist in ihrer Meinungsfindung dazu wie üblich lauwarm unterwegs, ein Pudding ist da vergleichsweise g’schwind an die Wand g‘naglt “, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)

