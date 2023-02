Der März im Kino im Kesselhaus Krems

Vielfältiges Programm zu Frühlingsbeginn

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit oscarnominierten Produktionen, einem Special zum Internationalen Frauentag, einem Bilderbuchkino und weiteren Filmen für die jüngsten Kinobesucher, Kurzfilmen im Rahmen des Festivals „Imago Dei“, einem Live-Konzert, einem Filmgespräch, einem Poetry Slam und dem Start eines neuen Nonstop-Kinoabos feiert das Kino im Kesselhaus am Campus Krems den Frühlingsbeginn im März mit einem besonders vielfältigen Programm.

Gleich zu Beginn des Monats gibt es am 1. März im Anschluss an den Dokumentarfilm „Signs of War“ ein Online-Filmgespräch mit Pierre Crom, dem niederländischen Fotografen und Dokumentaristen des Ukraine-Krieges. Am 8. März zeigt das Kino im Kesselhaus dann zum Internationalen Frauentag die Dokumentation „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ von Claudia Müller und den Film „Women Talking (Die Aussprache)“ von Sarah Polley (Folgevorstellungen am 11., 12., 15. und 16. März).

Am 11. März begrüßt das Kino im Kesselhaus mit CULK die Formation rund um Sängerin und Multiinstrumentalistin Sophie Löw zu einem Live-Konzert. Am 17. und 18. März werden begleitend zum Konzertprogramm des Festivals „Imago Dei“ bei freiem Eintritt zwei Kurzfilme gezeigt - der eine porträtiert den Komponisten HK Gruber, der andere thematisiert die Bedeutung der Musik für die kurdische Bevölkerung, die im vom Krieg zerstörten Syrien lebt.

Nach „Winterabenteuer mit Pettersson und Findus“ am 5. März bietet auch das Bilderbuchkino am 19. März ein Kinoerlebnis für die Allerjüngsten. Auf dem Programm stehen dabei für Kinder ab drei Jahren „Wann gehen die wieder?“ von Ute Krause, „Der Zapperdockel und der Wock“ von Georg Bydlinski und Jens Rassmus sowie „Niemals wilde Katzen kitzeln“ von Pamela Butchart und Marc Boutavant.

Am 30. März lädt schließlich Diana Köhle zu einer weiteren Runde des Tagebuchslams „Slam B – Poetry Slam“; bereits im Vorfeld gibt es Slam-Workshops an Kremser Schulen. Nicht zuletzt startet am 9. März die Initiative „Nonstop – Dein Kinoabo!“, die zu einem monatlichen Fixpreis beliebig viele Kinobesuche in aktuell 18 österreichischen Programmkinos ermöglicht (www.nonstopkino.at).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

