FPÖ - Mahdalik kritisiert Beschluss für Monsterprojekt in Auhof

Wien (OTS) - „Im Wiener Gemeinderat hat die SPÖ gemeinsam mit den Genossen Wiederkehr & Co. von der „Sektion ohne Meinung“ heute leider den Beschluss für ein gigantisches Logistikzentrum samt Abholmarkt auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern in Auhof durchgedrückt. Die negativen Folgen für Verkehr, Klein- und Mittelbetriebe sowie Nahversorger im 13. und 14. Bezirk aber auch für die Umwelt sind drastisch. So schauen Anlasswidmungen für finanzstarke Großunternehmen bzw. Immobilienhaie mit besten Kontakten zur Stadt aus, wie wir sie auch aus der rot-grünen Koalition zwischen 2010 und 2020 nur allzu gut kennen. Die zahlreichen und berechtigten Einwände der betroffenen Menschen in Hietzing und Penzing wurden von einer überheblichen SPÖ in gewohnter Manier ans Salzamt weitergeleitet“, kritisiert FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)

