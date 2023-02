Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.2.: „Menschliches Leid und Wirtschaftskrieg“

Wien (OTS) - Ein Jahr Krieg in der Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen ist Thema des von Ellen Lemberger gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Am 24. Februar vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Seither herrscht Krieg mit tausenden Toten, Verletzten und weitreichenden Zerstörungen. Wirtschaftlich befindet sich das Land seither in einer Rezession. Mario Holzner, Geschäftsführer des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, spricht auch von einem Wirtschaftskrieg zwischen der EU und Russland. Johannes Schmidt, assoziierter Professor am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an der Universität für Bodenkultur in Wien, findet es gut, dass die EU als direkte Folge der Energie-Knappheit den REPower-Plan für eine raschere Energie-Wende ins Leben gerufen hat. Wie sehr die Wirtschaft in der Ukraine darniederliegt, welche Auswirkungen das hat und welche Rolle die Rüstungsindustrie spielt, darüber spricht Ellen Lemberger mit Mario Holzner und Johannes Schmidt in „Saldo“. Außerdem gibt der Vorarlberger Gerhard Bösch, Direktor der größten Bank in der Ukraine, der PrivatBank, einen kurzen Einblick in das Leben in der Ukraine.

