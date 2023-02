Zimtschnecken für St. Anna Kinderkrebsforschung: Bäckerei DerMann unterstützt Forschung mit Reinerlös

Vom 27.2. bis 12.3.2023 gibt es bei der Bäckerei DerMann eine besondere Aktion: Denn da geht der Reinerlös jeder verkauften Zimtschnecke an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Wien (OTS) - Naschen für den guten Zweck: Das ist in den nächsten Wochen wieder bei DerMann möglich. Die Wiener Traditionsbäckerei spendet im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 12. März 2023 den Reinerlös jeder verkauften Zimtschnecke an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Eine Verkaufsaktion, die nicht das erste Mal bei DerMann stattfindet, erklärt Bäckermeister Michael Mann: „Bereits im Jahr 2019 haben wir mit unserer Zimtschneckenaktion Geld für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt. Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Beitrag für dieses wichtige Thema leisten und auch unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen ganz einfach und unkompliziert Gutes zu tun.“

Ein Leben in Gesundheit ermöglichen

„Mit modernen Therapien können heute bis zu 80 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind, geheilt werden. Hinter jedem Forschungserfolg und neuem Therapieansatz steht ein Team aus hoch motivierten Forscherinnen und Forschern, die ihr Fachwissen einsetzen, um krebskranken Kindern ein Leben in Gesundheit zu ermöglichen. Es ist unsere Aufgabe, diese Erfolgsgeschichte fortzuführen. Das können wir nur mit Unterstützung unserer Spenderfamilie. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir die Bäckerei DerMann zu unseren treuen und großzügigen Sponsoren zählen dürfen. Die köstliche „Zimtschnecken-Aktion“ ist ein richtiges Wohlfühlpaket: Denn man kann sich selber mit einer Gaumenfreude verwöhnen und dabei krebskranken Kindern helfen”, so Univ.-Prof. Dr. Kaan Boztug, wissenschaftlicher Leiter St. Anna Kinderkrebsforschung.

Rückfragen & Kontakt:

Fr. Mag. Andrea Prantl, Verantwortliche Spenderbetreuung

St. Anna Kinderkrebsforschung

Zimmermannplatz 10, 1090 Wien, Austria

www.kinderkrebsforschung.at

Telefon: +43(1)40470-4000

Email: spende @ kinderkrebsforschung.at