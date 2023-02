Landesräte Danninger und Eichtinger zum Stellenabbau von ZKW am Standort Wieselburg

„Schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"

St. Pölten (OTS) - Soeben wurde bekannt gegeben, dass die Firma ZKW Lichtsysteme am Standort Wieselburg 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 2024 abbauen wird. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger zeigten sich solidarisch mit den betroffenen Arbeitskräften am Standort.

„ZKW zählt zu den größten Leitbetrieben des Landes. Dieser Job-Abbau ist daher ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für den gesamten Wirtschaftsstandort eine dramatische Nachricht. Es ist jetzt wichtig, schnell den Betroffenen zu helfen. Daher sind wir bereits mit der Geschäftsführung in Kontakt und haben an sie appelliert, gemeinsam mit dem Betriebsrat einen fairen Sozialplan abzuschließen. Die Fachkräfte des ZKW genießen einen ausgezeichneten Ruf und in der Region gibt es einen massiven Fachkräftemangel. Daher sind wir zuversichtlich, dass viele Betroffene schon in den nächsten Tagen von Betrieben kontaktiert werden, ob sie bei ihnen arbeiten wollen“, erklären Danninger und Eichtinger. Auch das AMS ist bereits informiert.

