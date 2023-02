Valentin/Al-Rawi (SPÖ) ad Zweier-Linie: Die Zukunft unter rot-pinker Verantwortung ist klimaneutral.

Eine klimafitte Stadtplanung ist wesentlich, um der Klimakrise entgegenzutreten.

Nach dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ werden in rot-pinker Regierungsverantwortung seit Herbst 2020 laufend Plätze und Straßenzüge attraktiviert, wie z.B.: Zollergasse, Thaliastraße, IKEA-Umfeld, Loquaipark, Trude-Waehner-Platz, Petersplatz, Neuer Markt, Jörgerstraße, Pötzleinsdorferstraße, Leopold-Unger-Platz und noch viele mehr. Die Zukunft unter rot-pinker Verantwortung ist klimaneutral Erich Valentin, SP-Gemeinderat und Ausschussvorsitzender für Stadtplanung und Mobilität 1/2

Mit der Klimakrise stehen wir alle vor einer großen Herausforderung. Eine klimafitte Stadtplanung ist wesentlich, um dieser Krise entgegenzutreten. Das bedeutet: Mehr Grünraum mit mehr Bäumen, mehr entsiegelte Flächen, eine zeitgemäße und sichere Infrastruktur für den Radverkehr und attraktive Fußwege. Omar Al-Rawi 2/2

Wien (OTS/SPW-K) - „Nach dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ werden in rot-pinker Regierungsverantwortung seit Herbst 2020 laufend Plätze und Straßenzüge attraktiviert, wie z.B.: Zollergasse, Thaliastraße, IKEA-Umfeld, Loquaipark, Trude-Waehner-Platz, Petersplatz, Neuer Markt, Jörgerstraße, Pötzleinsdorferstraße, Leopold-Unger-Platz und noch viele mehr. Die Zukunft unter rot-pinker Verantwortung ist klimaneutral“ , so SP-Gemeinderat und Ausschussvorsitzender für Stadtplanung und Mobilität, Erich Valentin, in seiner Rede zu Aktuellen Stunde der heutigen Gemeinderatssitzung.

Auch SP-Gemeinderat Omar Al-Rawi verweist auf die Dringlichkeit einer klimafitten Planung: „Mit der Klimakrise stehen wir alle vor einer großen Herausforderung. Eine klimafitte Stadtplanung ist wesentlich, um dieser Krise entgegenzutreten. Das bedeutet: Mehr Grünraum mit mehr Bäumen, mehr entsiegelte Flächen, eine zeitgemäße und sichere Infrastruktur für den Radverkehr und attraktive Fußwege.“

Valentin beruft sich letztendlich auf den Ursprung des Plandokuments zur Zweierlinie: „Der Ursprung liegt im Jahr 2017. Damals waren die Grünen die Ressortverantwortlichen. Große Teile der Oberflächen der Landesgerichtsstraße werden aktuell durch die U-Bahnbaustelle in Anspruch genommen. Da der U-Bahnbau noch über Jahre fortgesetzt wird, ist auch mit der Möglichkeit einer Gestaltung des gesamten Bereichs erst ab 2027 zu rechnen. Bis zur Fertigstellung der Baustelle wird es erheblich lange dauern und erst dann können wir dort etwas gestalten, begrünen und klimafit verbessern.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at