ORF-III-Wochenhighlights: „Österreichs Weg in die Kanzlerdiktatur“, Ennser Kleinkunstkartoffel 2023 u. v. m.

Von 27. Februar bis 5. März 2023

Wien (OTS) - Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend zum Ende der Ersten Republik

ORF III widmet am Samstag, dem 4. März, dem Ende der Ersten Republik vor 90 Jahren, im März 1933, einen vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend mit zwei Neuproduktionen: Zunächst beleuchtet der Film „Österreichs Weg in die Kanzlerdiktatur“ (20.15 Uhr) die Konfliktlinien zwischen den beiden staatstragenden Parteien dieser Zeit – den Christlichsozialen auf der einen und den Sozialdemokraten auf der anderen Seite. Danach folgt die Doku-Premiere „Die Jahre der Kanzlerdiktatur“ (21.05 Uhr) über den politischen Weg Österreichs unter Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg, als Parlamentarismus, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit einem bizarren Führerkult weichen mussten. Nach der Produktion „Der blutige Februar“ (21.55 Uhr) über den bewaffneten Widerstandskampf gegen den Austro-Faschismus 1934 folgt mit der zweiten ORF-III-Premiere „Engelbert Dollfuß – Diktator im Kanzleramt“ (22.50 Uhr) ein Porträt des autoritären Machthabers, der das Parlament und den Parteienstaat mit Polizeistaatsmethoden ausschaltete.

„ORF III Themenmontag“ zum Thema Blackout

Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ am 27. Februar startet mit einer Neuproduktion in die Woche. Den Auftakt macht die Produktion „Von der Energiekrise zum Blackout? – Wie gut Österreich vorbereitet ist“ (20.15 Uhr): Die Reportage setzt sich mit den Gefahren auseinander, die die aktuelle Energiesituation für unsere Versorgungssicherheit bedeuten kann. Danach zeigt die ORF-III-Premiere „Blackout – Plötzlich ohne Strom“ (21.05 Uhr), wie sich Gemeinden, Kasernen und Privathaushalte mit viel Geld auf den Ernstfall vorbereiten. Abschließend folgt die Dokumentation „Wasserstoff – die Kohle der Zukunft?“ (22.00 Uhr).

„Donnerstag Nacht“: Mit Alex Kristan, „Ennser Kleinkunstkartoffel 2023“, „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“ mit Oskar Haag

Die „Donnerstag Nacht“ am 2. März sorgt mit „Alex Kristan: Highlights aus den ersten drei Programmen“ (21.55 Uhr) für beste Unterhaltung. Danach präsentiert ORF III die lustigsten Nachwuchskünstler/innen des Landes mit den Höhepunkten des oberösterreichischen Kabarettpreises „Ennser Kleinkunstkartoffel 2023“ (22.55 Uhr). Der Sieger des vergangenen Jahres, Romeo Kaltenbrunner, gibt in einer neuen Folge „Kabarett im Turm“ sein Debüt-Programm „Selbstliebe“ (23.40 Uhr) zum Besten. „Soundcheck Österreich“ beschließt den Abend mit einer neuen Ausgabe der „Buttersessions: Oskar Haag“ (0.10 Uhr). ORF III trifft den 17-jährigen Ausnahmekünstler zum Gespräch über seinen rasanten Aufstieg.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion am Mittwoch, dem 1. März, wirft einen Blick auf Bergbauernhöfe „Hoch über dem Vinschgau“ (20.15 Uhr). Dann folgen zwei „Landleben“-Premieren: Zunächst thematisiert der Film „Rund um den Hochkönig“ (21.05 Uhr) das traditionelle Leben in der Region anhand zweier Familien, die schon seit Generationen landwirtschaftlich arbeiten. „Im Mariazellerland“ (21.55 Uhr) steht danach der Erlaufsee als Naturjuwel im Lebensmittelpunkt der eingesessenen Bevölkerung. Dieser ist nicht nur wegen seines großen Fischreichtums, sondern auch aufgrund des klaren Wassers bei Tauchern sehr beliebt.

Am Donnerstag, dem 2. März, widmet sich eine neue Folge „Land der Berge“ Vorarlberg. Eine Radtour „Vom Brandnertal ins Montafon“ (20.15 Uhr) liefert abwechslungsreiche Eindrücke und genussvolle Momente aus der Alpenregion Bludenz.

„Sichrovskys Foyer“, „ORF III Kulturdienstag“ und „LICHTblicke & WEGweiser – Marianne Hengl im Gespräch mit Gregor Schlierenzauer“

In seiner Rubrik „Sichrovskys Foyer“ berichtet der Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky am 27. Februar in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) über die Burgtheater-Premiere „Die gefesselte Phantasie“. Der „ORF III Kulturdienstag“ am 28. Februar präsentiert die letzte von drei neuen Produktionen der „Erbe Österreich“-Reihe „Wiens verborgene Palais“ (20.15 Uhr): Moderator Karl Hohenlohe gibt Einblick in die historischen Palais Erdödy-Fürstenberg, Neubauer-Breuner und Rottal. Danach geht es in der ORF-III-Premiere in „Burgen und Schlösser in Österreich – Von der Wachau ins Mostviertel“ (21.05 Uhr). Der Film „Die Gloriette – Krone Schönbrunns“ (21.55 Uhr) beendet den „Erbe Österreich“-Abend. Abschließend lädt Karl Hohenlohe zu „Was schätzen Sie..?“ (22.45 Uhr): In dieser Ausgabe beschäftigen sich die Expertinnen und Experten u. a. mit dem wohl dünnsten Radio der Welt, einem signierten Foto von David Bowie und einem Schreibtisch im Makart-Stil.

Am Sonntag, dem 5. März, steht „LICHTblicke & WEGweiser – Marianne Hengl im Gespräch mit Gregor Schlierenzauer“ (11.00 Uhr) auf dem Programm. Der ehemalige Spitzensportler spricht über Lernprozesse, die das Leben bereithält, und über seine beruflichen Reisen.

Live-Übertragung aus dem Nationalrat

Der Nationalrat absolviert am Mittwoch, dem 1. März, eine planmäßige Sitzung. „Politik live“ (9.05 Uhr) überträgt aus dem Parlament und kommentiert die Geschehnisse im Plenum live. ORF 2 überträgt ebenfalls.

Sodbrennen in „MERYN am Montag“, Abnehmen in „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ thematisiert am 27. Februar das „Sodbrennen“ (18.45 Uhr) – fast die Hälfte aller Österreicher/innen kennt die unangenehmen Reflux-Beschwerden. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn sowie Allgemein- und Bauchchirurg Sebastian Schoppmann beantworten Publikumsfragen über Faktoren, die das Leiden befördern, sowie über Hausmittel gegen Schmerzen.

Am Mittwoch, dem 1. März, widmet sich eine neue Ausgabe der Reihe „MERYNS sprechzimmer“ dem „Abnehmen: Wunderpille oder Fettweg-Spritze“ (22.30 Uhr). In der Diskussionsrunde sprechen Expertinnen und Experten sowie Betroffene über die vermeintliche medizinische Sensation einer Abnehm-Pille. Dann beschließt „treffpunkt medizin“ den Abend mit einer Analyse über „Gesundheits-Mythen: Fettfalle Diäten“ (23.20 Uhr).

Gottesdienst aus Graz, „Schwanensee“ und Nurejew-Porträt zum 30. Todestag in „Erlebnis Bühne“

Am Sonntag, dem 5. März, steht ein „Katholischer Gottesdienst aus dem Grazer Dom“ (10.00 Uhr) live auf dem ORF-III-Programm.

Am Abend erinnert „Erlebnis Bühne“ anlässlich seines 30. Todestags an den unvergessenen Tänzer und Choreografen Rudolf Nurejew. Mit seiner „Schwanensee“-Interpretation (20.15 Uhr) schrieb er gemeinsam mit Margot Fonteyn Ballettgeschichte. Danach erzählt der Tänzer im 1991 entstandenen Porträt „Der Rebell aus Ufa“ (22.05 Uhr) ausführlich über seinen Lebensweg.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at