Kreativer Ungehorsam

Die HOGAST lädt zum 23. Powertag nach Wien. Vorgestellt werden Tourismuskonzepte der nächsten Generation. Ideen, wie man aus der Negativspirale herauskommt und neuen Mut fasst.

Das Konzept muss nicht trendy sein, aber man muss bereit sein neu zu denken. Wer auf Trends aufsetzt, ist immer veraltet. Man muss dem Markt um fünf bis zehn Jahre voraus sein Hans-Jürgen Hartauer (Future Service Sells) 1/2

Wir haben Kunden, die können sich vor Personal kaum retten, weil sie einfach etwas Positives ausstrahlen. Die wollen was machen, die bringen Innovation in den Laden. Dafür bekommen sie auch etwas zurück. Es geht um das richtige Mindset Lucca Hartauer (Future Service Sells) 2/2

Salzburg/Anif (OTS) - More of the same, never change a winning team (even if they begin to lose), das klingt auf den ersten Blick überzeugend, war aber noch nie eine wirklich gute Geschäftsidee. Wenn alle Burger machen, sollte man nicht als Vorletzter auf den Zug aufspringen, sondern etwas vorausschauender denken. Oder die besten Burger der Welt machen. Aber kann man das wirklich? Hans-Jürgen Hartauer vergleicht die Ideenfindung mit den Scheinwerfern eines Autos, das durch die Nacht fährt, und die den Weg ausleuchten.

Hartauer und sein Team von Future Service Sells, einer sehr erfolgreichen Unternehmens- und Strategieberatung aus München, sind ständig unterwegs auf der Suche nach neuen unternehmerischen Ideen, vor allem in Gastronomie und Hotellerie. „Wenn man nicht über den Tellerrand blickt, dann glaubt man, das Wiener Schnitzel sei der Nabel der Welt.“ Er rät seinen Kunden „neu zu denken“: „ Das Konzept muss nicht trendy sein, aber man muss bereit sein neu zu denken. Wer auf Trends aufsetzt, ist immer veraltet. Man muss dem Markt um fünf bis zehn Jahre voraus sein .“

Wie so etwas in der Praxis aussieht, wie er und sein Team schon vielen Unternehmen, die kurz vor der Pleite standen, zu neuem Schwung und Erfolg verholfen haben, möchte er auf dem HOGAST-Powertag im Mai in Wien zeigen. Ein ganzer Tag voller neuer, in herausfordenden Zeiten mutmachenden Ideen. Wie sagt seine Tochter Lucca, die als Beraterin im Team arbeitet, und am Powertag auch dabei sein wird: „ Wir haben Kunden, die können sich vor Personal kaum retten, weil sie einfach etwas Positives ausstrahlen. Die wollen was machen, die bringen Innovation in den Laden. Dafür bekommen sie auch etwas zurück. Es geht um das richtige Mindset .“

„Der HOGAST-Powertag ist ein regelmäßiges Branchentreffen für Persönlichkeitsentwicklung und Führungskräftetraining. Jährlich begrüßen wir an wechselnden Orten rund 300 Mitglieder sowie Lieferpartner der HOGAST-Unternehmensgruppe, die in entspannter Atmosphäre wertvolle Inputs für ihren Arbeitsalltag erhalten“, sagt Allegra Frommer, Vorstandsvorsitzende der HOGAST.

Seien Sie einer dieser Unternehmer mit positiver Ausstrahlung! Lassen Sie sich inspirieren! Kommen Sie zum Powertag! Und plötzlich sind steigende Preise und fehlendes Personal kein unlösbares Thema mehr.

Der Powertag findet am 23. Mai 2023 im Erste Campus in Wien statt.

Die Anmeldung ist ausschließlich unter https://events.hogast.at/powertag2023/ möglich.

Teilnahme exklusiv für Mitglieder und Lieferpartner der HOGAST-Unternehmensgruppe. ANMELDESCHLUSS: 15. Mai 2023

