„Fakt oder Fake – Best of“ am 24. Februar in ORF 1 mit Gerald Fleischhacker, Elena Uhlig, Andreas Goldberger und vielen mehr

Danach: „Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“ & neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Kristan, Straßer, Ratschiller, Athanasiadis und Gernot

Wien (OTS) - Die lustigsten, lehrreichsten und fantastischsten Momente der aktuellen Staffel sind im „Fakt oder Fake – Best of“ am Freitag, dem 24. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen. Gerald Fleischhacker, Elena Uhlig, Andreas Goldberger und Co. rätseln über wundersame Tatsachen und verblüffende Täuschungen. Anschließend um 21.15 Uhr dreht sich in den „Seyffenstein-Chroniken“ alles um „Seine Majestät und den Sport“, wenn Obersthofmeister Seyffenstein die besten Ausschnitte mit Audienz-Gästen wie Hermann Maier oder Thomas Morgenstern präsentiert. Um 22.40 Uhr wird in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ weitergerätselt: Alex Kristan, Katharina Straßer, Hosea Ratschiller, Caroline Athanasiadis und Viktor Gernot suchen am „Erzähl mir ein Märchen“-Tag Erklärungen für die „Cinderella License“ und das „Pinocchio-Chamäleon“.

„Fakt oder Fake – Best of“ um 20.15 Uhr

Ballons, Seifenblasen und die Gedanken schweben frei, wenn diskutiert wird, wie sich die Erde um die Sonne dreht und was Eisenbahnwaggons zum Schrumpfen bewegen könnte. Mit persönlichem Einsatz begeben sich die prominenten Gäste auf Faktensuche: Dirk Stermann spielt mutig mit dem Feuer, Elena Uhlig denkt sich in den Himmel, Gerald Fleischhacker lässt die Ringe um die Hüfte kreisen und Andreas Goldberger sorgt für einen spektakulären Knalleffekt. Die Zügel immer in der Hand behält dabei Moderator Clemens Maria Schreiner und die Expertinnen und Experten erhellen mit Fakten.

„Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken: Seine Majestät und der Sport“ um 21.15 Uhr

Wie sehr bemüht sich unser lieber Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) doch immer wieder um den Sport! Er selbst betreibt Kampfsportarten und versucht sich gelegentlich im Fußballspiel, aber er empfängt auch gerne Menschen, die mit ihren sportlichen Leistungen Furore machten. Zu Beginn macht Kletterweltmeister Jakob Schubert seine Aufwartung. Er muss nicht nur dem Kaiser Rede und Antwort stehen, sondern auch seine Fähigkeiten im „Horizontalklettern“ unter Beweis stellen. Danach präsentiert Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) Seiner Majestät die besten Ausschnitte rund um Koryphäen wie Ski-Ass Hermann Maier, Tennisspielerin Babsi Schett, die Segel-Olympiasieger Hagara und Steinacher, Billard-Meisterin Jasmin Ouschan oder Skiadler Thomas Morgenstern.

„Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr

Oliver Baier begeht mit seinem Rateteam diese Woche den „Erzähl mir ein Märchen“-Tag. Alex Kristan, Katharina Straßer, Hosea Ratschiller, Caroline Athanasiadis und Viktor Gernot machen sich dementsprechend etwa Gedanken darüber, was die sogenannte „Cinderella License“ sein könnte oder was es mit dem „Pinocchio-Chamäleon“ auf sich hat. Die Promifrage kommt dieses Mal von Griechenland-Fan und Filmemacher Thomas Stipsits. Er möchte wissen, warum auf der griechischen Insel Naxos manchmal Esel auf Hausdächern stehen.

„Fakt oder Fake“ ist ab 9. März auch auf Flimmit (flimmit.at) verfügbar. „Wir sind Kaiser“-Fans finden Staffel 1–4 sowie alle bisherigen Silvesteraudienzen ebenfalls zum Streamen auf Flimmit.

