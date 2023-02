Biogas vom Bauern - Landwirtschaft als Teil der Energiewende

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 4. März 2023 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Bei der Energiewende hin zur Klimaneutralität und Autarkie spielt auch Biogas in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. „Land und Leute“ hat sich beispielhaft in der Steiermark angeschaut, wie weit die Biogasproduktion bei den heimischen Landwirten und Landwirtinnen fortgeschritten ist. Österreichweit sind rund 300 Biogasanlagen in Betrieb, ein großer Teil davon zur Eigenversorgung, 28 davon in der Steiermark. Produziert wird Biogas durch Vergärung von Biomasse. Im steirischen Blaindorf wird eine solche Anlage von Familie Pelzmann betrieben. Hier wird Hühnermist aus der Legehennenhaltung zu Biogas für Strom und Wärme umgewandelt. Um allerdings Biogas so aufzubereiten, dass es chemischem Erdgas entspricht und etwa ins Gasnetz für eine breitere Öffentlichkeit eingespeist werden kann, braucht es noch einiges an Grundlagen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 4. März:

*Düngen mit Pferdemist-Pellets

Landwirt Thomas Pülzl aus Laakirchen in Oberösterreich hat eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichem Düngemittel gefunden. Aus Pferdeäpfeln produziert er Pellets. Die Maschine dafür hat er nach langem Tüfteln in Eigenregie gebaut.

*Ökologischer Frühjahrsputz

Wie der heurige Frühjahrsputz besonders einfach, nachhaltig und günstig geht, zeigt Kräuterpädagogin Claudia Gobec aus Ruprechtshofen in Niederösterreich. So wird beispielsweise aus Orangenschalen und Essig ein wirksamer Allzweck-Reiniger.

*Strudel und Knödel – neu interpretiert

Rezepte aus 100 Jahre alten böhmisch-mährischen Kochbüchern holen Schülerinnen der HBLA Sitzenberg in Niederösterreich in die heutige Zeit. Was damals kalorienreich war, wird nun ernährungstechnisch leichter zubereitet.

*Zauber des Glasblasens

In der Werkstatt von Monika Riedl in Thalgau in Salzburg wird die Kunst der Glasbläserei für Gäste erlebbar. Die Glasbläserin integriert auch Edelsteine ins alte Handwerk.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

