Auf gewohnt hohem Niveau: hochkarätige Gäste beim traditionellen Heringsschmaus der RegionalMedien Austria

Wir freuen uns, dass wir unsere etablierte exklusive Veranstaltung heuer in gewohnter Weise durchführen konnten. An diesem Abend stehen für uns der persönliche Rahmen und Raum für echte Gespräche im Vordergrund. Umso mehr schätzen wir es, dass viele langjährige Partner und Wegbegleiter der heimischen Politik und Wirtschaft unserer Einladung gefolgt sind, um an diesem exklusiven Get-Together teilzunehmen Georg Doppelhofer, Vorstand RegionalMedien Austria 1/2

Das Thema Natur und insbesondere Boden hat in diesen Zeiten eine hohe Relevanz für die heimische Wirtschaft, Politik und die Menschen in unserem Land. Wir, als nationales Medienunternehmen, sind Initiator oder Partner für die Umsetzung von Ideen und Lösungen und so direkt am Geschehen dran Gerhard Fontan, Vorstand RegionalMedien Austria 2/2

Wien (OTS) - Die RegionalMedien Austria veranstalteten auch heuer wieder ihren traditionellen Heringsschmaus. Hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft sind der Einladung des österreichischen Medienhauses in die Meierei im Stadtpark gefolgt.

„ Wir freuen uns, dass wir unsere etablierte exklusive Veranstaltung heuer in gewohnter Weise durchführen konnten. An diesem Abend stehen für uns der persönliche Rahmen und Raum für echte Gespräche im Vordergrund. Umso mehr schätzen wir es, dass viele langjährige Partner und Wegbegleiter der heimischen Politik und Wirtschaft unserer Einladung gefolgt sind, um an diesem exklusiven Get-Together teilzunehmen ”, bestätigt RegionalMedien Austria Vorstand Georg Doppelhofer.

Jahresschwerpunkt „Unser Boden, unser Leben“ in das Programm integriert.

Die RegionalMedien Austria greifen mit ihrem heurigen Jahresschwerpunkt „Unser Boden, unser Leben“ ein sehr wichtiges Thema auf. „ Das Thema Natur und insbesondere Boden hat in diesen Zeiten eine hohe Relevanz für die heimische Wirtschaft, Politik und die Menschen in unserem Land. Wir, als nationales Medienunternehmen, sind Initiator oder Partner für die Umsetzung von Ideen und Lösungen und so direkt am Geschehen dran “, so Gerhard Fontan, RegionalMedien Austria Vorstand.

Passend dazu hat die österreichische Philosophin und Publizistin Lisz Hirn mit ihrem Impulsvortrag zum Thema Regionen und Boden die Eröffnung perfekt abgerundet.

Unter den anwesenden Gästen: Vizekanzler und Bundesminister Werner Kogler (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport), Bundesministerin Klaudia Tanner (Bundesministerium für Landesverteidigung), Bundesministerin Susanne Raab (Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien), Bundesminister Martin Kocher (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Bundesminister Norbert Totschnig (Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft) und Staatssekretär Florian Tursky (Bundesministerium für Finanzen). Weiters: Thomas Arnoldner (A1 Telekom Austria), Anita Frauwallner (APG Allergosan Pharma), Gerhard Gucher (VAMED Vitality World), Martin Hagleitner (Austria Email), Lisz Hirn (österreichische Philosophin), Peter Koren (Vereinigung der Österreichischen Industrie), Harald Kräuter (ORF), Angela Kramer (Apomedica), Mariana Kühnel (Wirtschaftskammer Österreich), Jochen Ladner (Bionorica Austria), Erwin van Lambaart (Casinos Austria), Markus Mair (Styria Media Group), Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Sigrid Maurer (Klubobfrau Die Grünen), Mirjana Mayerhofer (Angelini Pharma Österreich), Harald Mießner (Billa), Ulrike Mursch-Edelmayr (Österreichische Apothekerkammer), Robert Nagele (Billa), Christoph Neumayer (Vereinigung der Österreichischen Industrie), Walter Oblin (Österreichische Post), Hermann Petz (Moser Holding), Martin Resel (A1 Telekom Austria), Alfred Riedl (Österreichischer Gemeindebund), Alexander Struckl (KIA Österreich), Michael Takàcs (Bundespolizeidirektion), Michael Umfahrer (Österreichische Notariatskammer), Peter Umundum (Österreichische Post), Hans Unterdorfer (Erste Group) und Ricardo-José Vybiral (KSV1870 Holding).

Weiterführende Links: https://www.meinbezirk.at/heringsschmaus2023

RegionalMedien.at | MeinBezirk.at

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at