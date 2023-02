Bildung unter dem Dach der Welt

Die direkte Verbindung von Wien nach Nepal, um Bildung gemeinsam zu denken.

Wien (OTS) - „Wir haben mehr gemeinsam, als man vielleicht annehmen möchte.“ Fasst Florentine Paudel die Freude über die Kooperation der Pädagogischen Hochschule Wien mit der Kathmandu University School of Education in Nepal zusammen. Sowohl Inklusion als auch berufliche Bildung sind für beide Institutionen ein wichtiges Thema, und das Thema der Urban Diversity Education bietet ein breites Feld für nachhaltige Zusammenarbeit. Norbert Kraker freut sich über die Möglichkeit, bei aktuellen Forschungsprojekten zentrale Fragen der Diversität aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten: „Die Universität am Dach der Welt zeigt sich als interessante Partnerin für die Pädagogische Hochschule Wien. Internationalisierung hat einen großen Stellenwert, einerseits wenn es um Mobilitätsprogramme im Rahmen von Erasmus geht, und andererseits um neue Ansätze für wissenschaftliche Diskurse zu finden.“

