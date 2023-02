Nassfeld serviert chilligen Soundtrack zum Sonnenskilauf

Strahlendes Frühlingswetter, beste Pistenbedingungen und jedes Wochenende chilliger Sound beim „Music meets Sun“-Eventreigen vom 04. März bis 10. April 2023

Nassfeld, Hermagor (OTS) - Der Eventreigen „Music meets Sun“, powered by wellcard & Antenne Kärnten, lässt Frühlingsgefühle aufkommen. Unterschiedliche DJs und Live-Acts legen ab 04. März jedes Wochenende an einer anderen Location im Skigebiet auf. Den Anfang macht die Watschiger Alm beim „Hüttenmeister“ mit Bierverkostung der Villacher Brauerei. Am 11. und 12. März dreht sich beim Schneemann alles um das Thema „VINO al SOLE“, gefolgt von der Antenne Party mit Waterslide-Contest & Showbarkeeper beim Kapas und der WU-Bar. Eine Woche später sollte man sich beim Alpenhof Plattner das Motto „Gib‘ dem Genuss Zeit“ zu Herzen nehmen. Der Kärntner Genusswirt und zertifizierte SLOW FOOD Travel-Betrieb kredenzt am 25. März ein Gericht, das man in Italien und Slowenien genauso liebt, wie in Österreich: Die original Gailtaler Frigga. Am 1. April lohnt sich ein Einkehrschwung bei der KofelAlm und zum Grande Finale wird am 10. April bei der Berghex zur Antenne Party gerufen. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei!

