5. Bezirk: Bezirksführung „Berühmte Margaretnerinnen“

Auskunft und Anmeldung für 25. Februar: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich arbeitende Team des Kultur-Vereins „read!!ing room“ empfiehlt die Teilnahme an der Führung mit dem Titel „Berühmte Margaretnerinnen“ am Samstag, 25. Februar. Der als „kult.tour“ angekündigte Spaziergang beginnt um 11.00 Uhr vor dem Haus 5., Anzengrubergasse 19 und hat die Devise „Eine Frauentour... auch für Männer“. Die Exkursion dauert rund 1,5 Stunden. Im Blickpunkt stehen spezielle Verbindungen mit dem 5. Bezirk von Friederike Mayröcker, Margarete Schütte-Lihotzky, Therese Schlesinger-Eckstein, Friederike Seidl, Christine Busta und anderer Persönlichkeiten. Dieser beliebte Streifzug auf den Spuren verdienstvoller Damen wird schon seit 2007 angeboten und fortlaufend überarbeitet. Das Publikum soll Spenden entrichten. Ferner ersucht die „read!!ing room“-Mannschaft um Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42. Infos und Reservierungen via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

