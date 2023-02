Initiative „Gut, und selbst?“ erhält PR-Staatspreis

Wirtschaftsminister Martin Kocher gab die Gewinner:innen am 22. Februar bekannt.

Wien (OTS) - Stress, Erschöpfung und Antriebslosigkeit – immer mehr Jugendliche leiden unter psychischen Problemen. Gerade in den vergangenen drei Jahren, während der Covid-19-Pandemie wurde ein Brennglas auf das Thema gerichtet. Mira Lobnig, Ines Strohmayer und Antonia Pettauer von der Schülerunion Österreich war es ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen. Für ihr gesellschaftspolitisches Engagement im Rahmen der breit angelegten Awareness-Kampagne „Gut, und selbst?“ wurden die drei jungen Kommunikationstalente am 22. Februar 2023 mit dem Staatspreis Public Relations ausgezeichnet.

Crossmediale Kampagne mit starkem Digitalfokus

In nur wenigen Wochen konnten sie über 70 namhafte Einrichtungen und Persönlichkeiten zum Mitmachen motivieren, darunter das Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus, der Radiosender Kronehit, die Ärztekammer oder die MedUni Wien. Um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Botschaften der Initiative zu erreichen, wurde eine crossmediale Kampagne mit starkem Digitalfokus gewählt. Die Zusammenarbeit mit reichweitestarken Seiten und Influencer:innen auf Social Media-Plattformen wie Instagram und Twitter waren eine Schlüsselmaßnahme für den Erfolg von „Gut, und selbst?“. Auch Journalistinnen und Journalisten wurden so auf die Initiative aufmerksam, es folgten rund 50 TV- und Radiobeiträge. Auftritte in den ORF-Sendungen „Thema“ und „Stöckl live“ gehörten zu den Highlights, sind aber nur ein kleiner Ausschnitt der umfangreichen Earned-Media-Aktivitäten.

140.000 Unterschriften für Mental-Health-Volksbegehren

„Dieses Projekt adressiert nicht nur eine große gesellschaftliche Herausforderung, sondern zeigt auch einen vielschichtigen Kommunikationsansatz. Neben klassischer Medienarbeit wurde ein umfangreicher digitaler Mix gewählt, von Aktionen auf unterschiedliche Social Media Plattformen über Newsletter-Kommunikation bis zu einer Podcast-Reihe“, sagt Karin Wiesinger, Präsidentin des PRVA und Vorsitzende der Staatspreis-Jury. Beeindruckende Zahlen beweisen den Erfolg von „Gut, und selbst?“: Das Mental-Health-Volksbegehren, das ebenfalls von der Initiative ins Leben gerufen wurde, generierte im ersten Halbjahr 2022 in nur wenigen Tagen 140.000 Unterschriften!

Jury mit 21 Kommunikationsexpert:innen

104 Einreichungen – und damit eine neue Rekordzahl –gingen bei der aktuellen Runde des Staatspreises beim Public Relations Verband Austria (PRVA) ein. Die Expert:innenjury sichtete die eingereichten Projekte. Im November 2022 einigten sich die 21 Kommunikationsexpertinnen und -experten – darunter Grayling-Unit Director Moritz Arnold, UNIQUE Relations-Geschäftsführerin Anna Kalina und Ikea Österreich-Country Communication Managerin Elisabeth Dal-Bianco – auf eine Shortlist: Das Ergebnis waren drei bzw. vier Finalist:innen in den fünf Staatspreis-Kategorien und der Sonderkategorie „Digitalisierung“.

Austrian Young PR Award geht an Natascha Händler

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, gab am 22. Februar im Großen Festsaal der Industriellenvereinigung schließlich die Kategoriesieger:innen in den fünf Kategorien, den Digitalisierungschampion als Sieger in der Kategorie „Innovative Kommunikationsstrategien im digitalen Zeitalter" und die neuen Trägerinnen des Staatspreises PR bekannt. Außerdem verlieh Minister Kocher den Sonderpreis „Austrian Young PR Award“, der heuer an Natascha Händler ging, die mit „In der Pyramide ZIRPt's!“ ein kreatives und klug durchdachtes Kommunikationskonzept für ZIRP entwickelte, einem Unternehmen, das Insektenprotein als alltägliches Lebensmittel auch in unseren Breiten etablieren möchte.





Staatspreisträgerinnen Public Relations

Projekttitel: Gut, und selbst?

PR-Träger:in: „Gut, und selbst?“-Initiative

PR Team: Mira Lobnig (Lead), Ines Strohmayer, Antonia Pettauer

Kategorie-Sieger:innen

Kategorie „Corporate PR”

Projekttitel: #GeheimGEHALTen: Awareness-Kampagne für mehr Gehaltstransparenz

PR-Träger:in: kununu GmbH

Externe Berater:innen: Ketchum GmbH

Kategorie „CSR, Diversity und Inclusion“

Projekttitel: Gut, und selbst?

PR-Träger:in: „Gut, und selbst?“-Initiative

PR Team: Mira Lobnig (Lead), Ines Strohmayer, Antonia Pettauer

Externe Berater:innen: Different Marketing

Kategorie „Interne PR und Employer Branding“

Projekttitel: WeShare by Erste Group: Von der Mitarbeiter:in zur Miteigentümer:in

PR-Träger:in: Erste Group Bank AG

Externe Berater:innen: papabogner gmbh; agentur audiovisuell; SEVEN Film- und Postproduction

Kategorie „Produkt- und Service-PR“

Projekttitel: Zukunft der Mobilität: Gebrüder Weiss begleitet Mars Analog Mission als offizieller Logistikpartner

PR-Träger:in: Gebrüder Weiss

Kategorie „PR-Spezialprojekte und Innovationen“

Projekttitel: Der Podcast der Anne Frank

PR-Träger:in: buero butter und Ina Lins

Externe Berater:innen: wild; Studio Wunderbar; Anne Hofmann; conevo; influence vision; Anne Frank Fonds; Vielseitig kommuniziert; Klasse für Ideen

Digitalisierungschampion in der Kategorie „Innovative Kommunikationsstrategien im digitalen Zeitalter“

Projekttitel: Der Podcast der Anne Frank

PR-Träger:in: buero butter und Ina Lins

Externe Berater:innen: wild; Studio Wunderbar; Anne Hofmann; conevo; influence vision; Anne Frank Fonds; Vielseitig kommuniziert; Klasse für Ideen

Gewinnerin des Austrian Young PR-Award 2022: Natascha Händler mit dem Konzept „In der Pyramide ZIRPt's!“

