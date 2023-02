Postmarkt: Sendungsmengen bei Paketen weiterhin auf hohem Niveau, Briefsendungen auf Tiefpunkt

RTR Post Monitor mit Zahlen für das 3. Quartal 2022 veröffentlicht

Wien (OTS) - Im 3. Quartal 2022 wurden in Österreich 74 Millionen Pakete zugestellt. „Das sind zwar um 3 Millionen weniger als im 2. Quartal zuvor, aber im Vergleich zum 3. Quartal 2021 um 5,6 Millionen mehr“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem aktuellen RTR Post Monitor bekannt und führt weiter aus, „betrachtet man die Entwicklung der Sendungsmengen über die letzten 36 Monate, so bleiben die im Inland zugestellten Paketmengen auf einem hohen Niveau. In den ersten drei Quartalen des letzten Jahres wurden insgesamt 228 Millionen Pakete in Österreich zugestellt, das sind um 8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Für das Jahr 2022 rechnen wir – basierend auf den nun vorliegenden Zahlen – mit einem Volumen von insgesamt 322 Millionen Paketen, um 4 Prozent mehr als 2021.“

Die Anzahl der im Inland zugestellten Briefsendungen erreichte mit 132 Millionen im 3. Quartal 2022 einen Tiefpunkt. „Es ist davon auszugehen, dass die Sendungsmengen bei Briefen im 4. Quartal aufgrund der Weihnachtspost wieder ansteigen. Allerdings wird der weitere Abwärtstrend nicht aufzuhalten sein“, so Steinmaurer abschließend.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Der aktuelle Quartalsbericht ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q32022 veröffentlicht.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Telekom-Control-Kommission (TKK), die Post-Control-Kommission (PCK) sowie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

