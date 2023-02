Kulturverband Favoriten: Kunst-Schau „Voll im Blick“

Eintritt frei am 1. 3. plus 3. 3. und 4. 3. im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS) - Bislang fanden Ausstellungen des „Kulturverbandes Favoriten“ vor allem in der „Galerie im Domenig-Haus“ bzw. in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ statt. Diesmal ist der Verband im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) aktiv: Dort wird am Mittwoch, 1. März, um 19.00 Uhr, eine neue Schau mit dem Titel „Voll im Blick“ eröffnet. Das Publikum sieht an drei Tagen beeindruckende Bilder und Skulpturen. Schöpfer dieser Arbeiten sind die Künstler Editha Taferner, Rudolf Svoboda und Helmut Rusche. Freund*innen zeitgenössischer Kunst können die Werke am Mittwoch, 1. März, von 19.00 bis 21.00 Uhr, sowie am Freitag, 3. März, von 17.00 bis 19.00 Uhr, und am Samstag, 4. März, von 17.00 bis 19.00 Uhr, kostenlos besichtigen. Begrüßt werden die Besucher*innen der Vernissage von Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gerhard Blöschl, der Obmann des Vereins „Kultur 10“ ist. Die Combo „Hot Stuff Club“ sorgt für das musikalische Programm bei der Auftaktveranstaltung. Kontaktaufnahme mit den auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Verbandsleuten per E-Mail: galeriedomenig@gmail.com.



Verantwortlich für die Aktivitäten im „Waldmüller-Zentrum“ ist der Verein „Kultur 10“. Konzerte aller Art, vom Wienerlied bis zum Chorgesang, Lesungen, Theater-Stücke und andere kulturelle Projekte koordiniert die freiwillige Kultur-Managerin Roswitha Jarolim. Erteilung von Auskünften: Telefon 0660/46 46 614 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse