ÖAK 2. HJ 2022: positive Entwicklung gegenüber 2021 für ePaper und Paid Content der „Presse“

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) weisen für „Die Presse“ einen gestiegenen ePaper-Anteil der verkauften Auflage in Höhe von 25.310 Stück im 2. Halbjahr 2022 aus. Zudem verzeichnet auch das digitale Bezahlangebot der „Presse“ einen Anstieg gegenüber dem Vergleichs-zeitraum 2021.

Dazu Herwig Langanger, Vorsitzender der „Presse“-Geschäftsführung: „Die heute veröffentlichten ÖAK-Zahlen bestärken uns in Zweierlei: zum einen halten wir unbeirrt an Investitionen in unser Printangebot fest. Zum anderen werden wir unser Digitalprodukt auch weiterhin konsequent ausbauen und unsere Onlinepräsenz stärken. Beides verfolgen wir ganz im Sinne unserer Gesamtstrategie für unsere Leserinnen und Leser sowie Werbekunden.“

„Qualitätsjournalismus auf höchstem Niveau steht im Zentrum all unserer Maßnahmen. Das erklärte Ziel der „Presse“ ist es, unsere journalistischen Inhalte kanalunabhängig auf so vielen Plattformen, in so vielen Erzählformen und für so viele Zielgruppen wie möglich anzubieten“, ergänzt Florian Asamer, Chefredakteur der „Presse“.

Zuwachs beim ePaper

Die heutigen ÖAK-Zahlen zeigen für „Die Presse“ einen neuerlichen Anstieg beim ePaper. Das 2. Halbjahr 2022 verzeichnet einen Zuwachs von 2 % beim ePaper-Anteil der verkauften Auflage gegenüber dem 2. Halbjahr 2021. Das sind im 2. Halbjahr 2022 25.310 ausgewiesene ePaper. Auch der Jahresschnitt 2022 weist einen Anstieg in der Höhe von 4,4% gegenüber 2021 aus.

Positive Entwicklung bei Paid Content-Abonnent:innen gegenüber 2021

„Die Presse“ hat im März 2017 ihr Paid Content Angebot eingeführt, kontinuierlich ausgebaut und verzeichnet bei Paid Content-Abonnent:innen im 2. Halbjahr 2022 ein Plus von 1,4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021. Paid Content-Abonnent:innen sind jene, die exklusive online Inhalte ohne ePaper auf DiePresse.com oder in der „Presse“-App abonniert haben. Den Jahresschnitt 2022 betrachtend, verzeichnet „Die Presse“ mehr als 10.000 Paid-Content-Abonnent:innen. Dies entspricht einem Anstieg um 2,3% im Vergleich zum Jahresschnitt 2021.

Verkaufte Auflage: Zuwachs für „Die Presse am Sonntag“ gegenüber 2021

„Die Presse am Sonntag“ erreicht im Jahresschnitt 2022 verglichen mit 2021 eine Steigerung um 0,7 % auf 70.860 Stück der verkauften Auflage inkl. ePaper. „Die Presse“ Montag bis Samstag liegt im gleichen Vergleichszeitraum bei einer verkauften Auflage inkl. ePaper von 66.557 Stück.

Quelle für die angeführten Auflagenzahlen: ÖAK 2.HJ 2022, Wochenschnitt der jeweils angeführten Auflagenkategorie Mo–Sa („Presse“; Kaufzeitung) bzw. So („Presse am Sonntag“; Kaufzeitung) und ÖAK Bezahlte Nutzungsrechte (Paid Conent)

