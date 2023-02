„Vera“ am 24. Februar in ORF 2 mit Boris Nikolai Konrad und Gert Buchleitner

Wien (OTS) - Bei „Vera“ sind am Freitag, dem 24. Februar 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 der Kärntner Gert Buchleitner, der im Rahmen einer Märchenhochzeit eine Prinzessin aus Saudi-Arabien geheiratet hat, sowie der Gedächtnisweltmeister und Neurowissenschafter Boris Nikolai Konrad zu Gast.

Er ist mehrfacher Gedächtnisweltmeister und arbeitet hauptberuflich in der Hirnforschung. Schon seine Doktorarbeit schrieb der heute 38-jährige Boris Nikolai Konrad zum Thema „Neuronale Grundlagen außergewöhnlicher Gedächtnisleistungen“. In „Vera“ erklärt er, wie es jedem vergönnt ist, den Alltag durch Gedächtnisübungen zu optimieren – und liefert auch gleich sehr verblüffende Höchstleistungen seines eigenen Gehirns.

Ebenfalls sehr erfolgreich ist der 37-jährige Kärntner Unternehmer Gert Buchleitner, der über Kontakte bis in die einflussreichsten Kreise des Königshauses in Saudi-Arabien verfügt. So hat er auch die saudi-arabische Prinzessin Sarah kennen und lieben gelernt. Im Dezember 2022 kam es zur glamourösen, märchenhaften Hochzeit in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Gert Buchleitner schildert Talk-Queen Vera Russwurm auch ganz offen die großen Unterschiede bei der Anbahnung einer Liebesbeziehung zwischen Paaren im Westen und Paaren im streng muslimischen Saudi-Arabien. Treffen zu zweit vor der Ehe sind dort nicht gern gesehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at