RegionalMedien Austria mit höchster Printauflage* am heimischen Medienmarkt

3.428.331 verbreitete Auflage österreichweit*

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Werte der ÖAK bestätigen die hohe Präsenz der RegionalMedien Austria am österreichischen Printmedienmarkt.

„Mit unseren 128 lokalen Wochenzeitungen sind wir als Medienhaus ein fixer Bestandteil in allen Bezirken Österreichs. Mit einer verbreiteten Auflage von 3.428.331 Exemplaren wöchentlich* sind wir eine nicht wegzudenkende Größe am heimischen Medienmarkt“ , erklärt Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der RegionalMedien Austria.

Neben den gedruckten Ausgaben kann man die Nachrichten und aktuellen Geschehnisse jederzeit auch auf MeinBezirk.at, dem Online-Portal der RegionalMedien Austria, nachlesen.

News aus der Region aus ganz Österreich.

Die 128 lokalen Wochenzeitungen der RegionalMedien Austria werden wöchentlich kostenfrei an Haushalte in ganz Österreich zugestellt. „Wir freuen uns, dass wir die Menschen in Österreich allwöchentlich mit Nachrichten aus ihrer Umgebung in gedruckter Form und tagesaktuell auf MeinBezirk.at versorgen können. Das ist unsere Expertise. Gerade in der heutigen Zeit sind regionale News aus einer seriösen Nachrichtenquelle wichtig für die Menschen“ , so Maria Jelenko-Benedikt.



Titel der RegionalMedien Austria – ÖAK 2. HJ 2022*:



verbreitete Auflage*

BezirksZeitung 580.199

BezirksBlätter Burgenland 124.568

BezirksBlätter Niederösterreich 727.728

BezirksBlätter Salzburg 199.756

BezirksBlätter Tirol 272.068

Woche Steiermark 555.069

Woche Kärnten 235.712

BezirksRundSchau Oberösterreich 589.295

RZ-Medien Vorarlberg 136.160

RegionalMedien Austria gesamt 3.428.331

davon ePaper 7.776

*Quelle: ÖAK 2. HJ 2022, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel (wöchentlich, gratis).

