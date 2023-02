„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Tauchreisen – Tauchausbildungen und Equipment

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show – BOOT TULLN und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

Schnuppertauchen – Hotspot auf der BOOT TULLN

Wer schon immer einmal das Tauchen ausprobieren wollte, ist auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN genau richtig. Hier können die Besucher ohne Voranmeldung im 32 Grad warmen Tauchbecken selbst einmal abtauchen. Anzug, Druckluftflasche, Atemregler und Flossen werden kostenlos zur Verfügung gestellt und erfahrene Tauchlehrer beraten, wie man zu seinem eigenen Tauchschein kommt.

Tauchsport auf der BOOT TULLN – alles zum Thema Ausbildung und Reise

Tauchen macht Spaß und wird immer beliebter und die BOOT TULLN zeigt dazu alle Trends. Auf rund 2.000 m² Ausstellungsfläche in der Halle 8 präsentieren sich int. Top-Aussteller auf Österreichs Tauchmesse Nr.1. Das Angebot kann sich sehen lassen: Hersteller, Tauchsporthändler, Tourismusregionen präsentieren Tauchbasen, Tauchanzüge, Trockentauchanzüge, Tauchcomputer, Tauchmasken, Flossen, Unterwasserkameras und vieles mehr. Viele fesselnde Vorträge zu den traumhaftesten Tauchdestinationen, sowie neue Produktvorstellungen auf der Taucher Action Bühne ergänzen das umfangreiche Fachprogramm.

Tauchausbildungen: SSI / PADI / PSS Worldwide

SSI Tauchausbildung

Seit über 45 Jahren stellt die SSI Ausbildung, Tauchzertifizierungen und Unterrichtsmaterialien für Taucher, Tauchlehrer, Dive Center und Resorts auf der ganzen Welt zur Verfügung.

PADI (Professional Association of Diving Instructors)

PADI ist die größte Tauchorganisation mit weltweit über 6.600 Diver Centern und Resorts.

PSS Worldwide (Professional Scuba Schools)

PSS bildet jedes Jahr Tausende von Tauchern auf der ganzen Welt mit Hilfe von Lehrprogrammen, die in 16 Sprachen verfügbar sind, aus.

Tauchreisen zu den schönsten Plätzen der Welt

Taucher.Net für den perfekten Tauchurlaub

Tauchen - der schönste Sport der Welt oder einfach nur ein gefährliches Spiel mit dem Wasser? Taucher.Net ist das Infonetz für Taucher - soll allen Tauchern und solchen, die es werden wollen helfen, sich in der Welt des Tauchsports zurechtzufinden. Ob Urlaubsplanung, Infos über Produkte, Meinungsaustausch oder Onlinemagazin - bei Taucher.net findet man alles rund ums Thema Tauchen.

Auf der BOOT TULLN findet man die schönsten Tauchplätze der Welt: Angefangen von Menorca, den maltesischen Inseln, Griechenland, spannende Expeditionen zu exotischen Destinationen wie Malawisee, Tasmanien, Sankt Helena, den Osterinseln, Philippinen, Indonesien, Ägypten und viele mehr.

Equipment für Taucher

Atlantis bietet ein professionelles Dive-Equipment für Kunden und Tauchsportfans an. Unter anderem von Mares und Waterproof. Egal ob Sport-, Sidemount- oder Technisches Tauchen. Mares präsentiert neue Produkte wie SIRIUS, den neuen Tauchcomputer sowie GRACE, ein Tauch-Jacket mit extra Comfort. Der schwedische Hersteller Waterproof ist Spezialist für Trockentauch und Nasstauchanzüge und ist weltweit führend in Qualität und Design. Ebenso im Bereich Trockentauchen bietet das Tauchcenter Freiburg eine große Auswahl von Neopren- und Trilaminatanzügen an. Als SANTI Premium Händler haben sie viel Erfahrung um bei der optimalen Auswahl des Trockis in Teil- oder Vollmaß zu unterstützen.

Auf der BOOT TULLN findet man noch Produkte wie Nanight Lampen, Tauchmasken mit Sehstärke, Unterwasserfotografie, Earbreeze – eine Innovation aus Österreich gegen Ohrenentzündung, Folding Fins, die neuen faltbaren Flossen, ein umfangreiches Angebot an Mono- und Doppelgerät-Wingblasen, Kompressoren oder das ultimative Wassersportgerät, ein hochqualitativer Wasserjet „Made in Austria“ von Scubajet.

Versicherungen

aqua med – der medizinische Dienstleister für Taucher bietet eine 24/7 Notrufhotline und Expertise im Notfallsmanagement an. Bei der FotoFAIRsicherung hat man die Möglichkeit u.a. Unterwassergehäuse, Tauchcomputer, Rebreather und Unterwasser-Scooter zu versichern.

Weitere Informationen unter: www.boot-tulln.at.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2023

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at