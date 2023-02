Ö1: „Moment – Leben heute“-Themenwoche zu „Wenn das Geld nicht (mehr) reicht“

Wien (OTS) - „Moment – Leben heute“ berichtet in fünf Sendungen über das Leben an oder unter der Armutsgefährdungs-Schwelle – von Montag, den 27. Februar bis Freitag, den 3. März jeweils ab 15.30 Uhr in Ö1.

Fast 300.000 Menschen in Österreich arbeiten und haben trotzdem zu wenig Geld, um sich ihr Leben leisten zu können. 1,3 Millionen Menschen leben insgesamt unterhalb der Schwelle von 16.457 Euro Nettojahreseinkommen für Einpersonenhaushalte. Die Ö1-Reihe „Moment – Leben heute“ (15.30 Uhr) bringt von 27. Februar bis 3. März fünf Sendungen zum Thema – von der Arbeitsrealität mit zu niedrigem Lohn über Messmethoden der Armut oder Andockstellen bei finanziellen Problemen bis zu der oft klischeehaften Berichterstattung über „arme Leute“. Dazu fünf Kurzporträts über Menschen am Limit und ein Besuch im Tageszentrum am Wiener Hauptbahnhof, wo täglich 140 Portionen Essen für Menschen ohne Obdach ausgegeben werden. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

