BMAW: Staatspreis Public Relations 2022 verliehen

Staatspreis 2022 für „Gut, und selbst? -Initiative“/ Sonderpreis „Austrian Young PR Award 2022" für „In der Pyramide ZIRPt's!“ / Neuer Rekord bei Einreichungen

Wien (OTS/BMAW) - Im Rahmen der PR-Gala wurde am Mittwochabend im Großen Festsaal der Industriellenvereinigung bereits zum 39. Mal der Staatspreis Public Relations verliehen. Die Expertenjury entschied sich für das Projekt „Gut, und selbst? -Initiative“ welche von Mira Lobnig, Ines Strohmayer und Antonia Pettauer umgesetzt wurde.

Die siegreiche Kampagne überzeugte die Jury der Kommunikationsexpertinnen und -experten:

„Die ‘Gut, und selbst?‘-Initiative ist ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche. Der digitale Ansatz, Kinder und Jugendliche zu erreichen und deren psychische Gesundheit zu thematisieren und zu enttabuisieren, wurde nicht nur erfolgreich, sondern auch mit geringen finanziellen Ressourcen umgesetzt. In nur acht Wochen sind unter anderem 17 TV- und 30 Radio-Beiträge entstanden. Zu den Highlights gehörten ein Beitrag in der ORF-Sendung "Thema" und ein Auftritt in der Sendung ‘Stöckl live‘.“

„Mit dem Staatspreis Public Relations werden seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft jährlich herausragende Leistungen österreichischer PR-Agenturen gewürdigt. Zudem rücken wir die Arbeit des heimischen PR-Nachwuchses mit dem Sonderpreis ‚Austrian Young PR Award‘ ins Licht der Öffentlichkeit. Ich freue mich diese Tradition des Staatspreises Public Relations weiterführen zu dürfen“, sagt Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Martin Kocher.

Nominierungen bzw. Kategorie-Sieger im Überblick

Zusätzlich zum Staatspreisträger, der in der Kategorie „CSR, Diversity und Inclusion“ als Sieger hervorgegangen ist, wurden folgende Projekte als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

• Kategorie Corporate PR

„#GeheimGEHALTen: Awareness-Kampagne für mehr Gehalts-transparenz“ PR-Träger: kununu GmbH

Umsetzung: Ketchum GmbH

Begründung: „Diese Kampagne hat einen Diskurs über Gehaltstransparenz und die Vorteile. Das Projekt beeindruckt durch eine Multichannel-Strategie, die eine Reihe von innovativen Kommunikationsmaßnahmen beinhaltet.“

• Kategorie PR-Spezialprojekte: Innovationen

„Der Podcast der Anne Frank“

PR-Träger: buero butter und Ina Lins

Umsetzung: wild, Studio Wunderbar, Anne Hofmann, conevo, influence vision, Anne Frank Fonds, Vielseitig kommuniziert, Klasse für Ideen Begründung: „Um die Geschichte des Holocaust für eine jüngere Zielgruppe präsenter zu machen, wurde diese Kampagne ins Leben gerufen. Fünf Tage nach Veröffentlichung befand sich der Podcast bereits auf Platz 1 der Charts bei Spotify und Apple.“

• Kategorie Interne PR & Employer Branding

„WeShare by Erste Group: Von der Mitarbeiter:in zur Miteigentümer:in“ PR-Träger: Erste Group Bank AG

Umsetzung: papabogner gmbh

Agentur: audiovisuell, SEVEN Film- und Postproduction

Begründung: „Die Kampagne wurde zeitgleich in allen sieben Konzernländern ausgerollt, wobei die exakte Planung mit einer detaillierten Timeline die Basis für den Erfolg der integrierten Kampagne waren.“

• Kategorie Produkt & Service PR

„Zukunft der Mobilität: Gebrüder Weiss begleitet Mars Analog Mission als offizieller Logistikpartner“

PR-Träger und Umsetzung: Gebrüder Weiss

Begründung: „Planung und Transport für die Mars Analog Mission mit Fotos, Bewegtbildern, kurzen Statements, persönlichen Insights und längeren Erfahrungsberichten wurden crossmedial kommuniziert. Diese Kommunikationsoffensive hat zu einem breiten Medienecho in 13 Ländern geführt.“

• Kategorie „Innovative Kommunikationsstrategien im digitalen Zeitalter“

„Der Podcast der Anne Frank“

PR-Träger: buero butter und Ina Lins

Umsetzung: wild, Studio Wunderbar, Anne Hofmann, conevo, influence vision, Anne Frank Fonds, Vielseitig kommuniziert, Klasse für Ideen Begründung: „Fokus der PR-Kampagne, die den Holocaust einer jüngeren Zielgruppe zugänglicher gemacht hat, lag auf Digitalkommunikation mit starkem Social Media-Anteil. Persönlichkeiten wie Alexander Van der Bellen und Armin Wolf verhalfen dem Podcast zu großer Reichweite.“

Sonderpreis „Austrian Young PR Award 2022"

Mit dem "Austrian Young PR Award" wurde die Konzeptarbeit von jungen PR-Beraterinnen und Beratern unter 30 gewürdigt. Der Preis ging diesmal an Natascha Händler von für das Projekt „In der Pyramide ZIRPt's!“, welches darauf abzielte, das Thema „Insekten essen“ der Bevölkerung kommunikativ näher zu bringen.

„Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken. Die Vielzahl an eingereichten Projekten ist ein großartiges Signal für die Stärke und Diversität des Österreichischen PR-Standorts. Ich gratuliere allen Finalistinnen und Finalisten, den sechs Nominierten, der Gewinnerin des „Austrian Young PR Award“ und natürlich allen voran den Staatspreisträgerinnen“, zeigte sich Kocher erfreut.

Details zum Staatspreis PR

Insgesamt wurden heuer 104 Projekte für den Staatspreis PR und damit eine neue Rekordzahl eingereicht. Die Jury bestimmte in jeder der sechs Kategorien einen Kategoriesieger, der damit gleichzeitig zum Staatspreis nominiert war und im Rahmen der Verleihungsveranstaltung mit einer Nominierungs-Urkunde prämiert wurde.

Mit der Organisation des vom BMAW ausgelobten Staatspreises war der Public Relations Verband Austria (PRVA) beauftragt. Alle Details zum Staatspreis PR finden Sie auf der Homepage des BMAW (www.bmaw.gv.at) unter der Rubrik Staatspreise.

