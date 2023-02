3. Bezirk: „Wiener Abend“ mit Steinbach und Freunden

Rezitationen und Musik am 28. 2., Info: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literarischer Jour-fixe“ gastiert am Dienstag, 28. Februar, der Deklamator und Sänger Peter Steinbach (Leiter der Musik-Gruppen „Wiener Blue(s)“ und „Grätzl Grätzn“) mit den Freunden Tini Kainrath (Gesang) und Herbert Bäuml (Akkordeon) in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Der stimmungsvolle „Wiener Abend“ geht um 19.00 Uhr los. Zu hören sind althergebrachte und neuzeitliche Wienerlieder und Stücke aus dem „Wiener Blue(s)“-Repertoire. Mit amüsanten Texten und Gedichten, beispielsweise von Georg Strnadt, rundet Steinbach das „wienerische“ Programm ab. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucher*innen dienen zur Finanzierung künftiger Projekte der ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen. Auskünfte erteilt Museumsdirektor Franz Hofbauer unter der Telefonnummer 4000/03 127 oder per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at

