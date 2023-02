Gerald Fleischmanns „Message Control“ erreicht Platz 1 der offiziellen Bestsellerliste

Buch des ÖVP-Kommunikationschefs führt die Wochencharts des Hauptverbandes des Buchhandels an

Wien (OTS) - ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann führt mit seinem Buch „Message Control“ die wöchentlich vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) publizierte Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch-Hardcover an. Dies teilte sein Verlag heute, Donnerstag, mit.



Fleischmann gewährt in dem Buch Einblicke in die Praxis der politischen Kommunikation. Erstmals plaudert er aus der Schule und zeigt anhand von Politikern wie Sebastian Kurz, Karl Nehammer und Bruno Kreisky über Angela Merkel und Helmut Kohl bis zu Barack Obama und Donald Trump, mit welchen Strategien moderne Politik kommuniziert.



Die Bestseller werden im Auftrag des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels ermittelt. Die Daten beziehen sich jeweils auf die vorhergehende Kalenderwoche und werden immer Mittwochs um 15:00 Uhr aktualisiert. Ermittelt werden die Bestseller durch die Absatzwege Sortimentsbuchhandel und E-Commerce. Es werden knapp 90 Prozent aller Barverkäufe in Österreich abgedeckt.



Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Maurer, edition a

sebastian.maurer @ edition-a.at

0676 308 52 85