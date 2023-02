Neu: Geologiesaal im Naturhistorischen Museum "Die Erde. Ein dynamischer Planet"

Wien (OTS) - Bei der Wiedereröffnung des ehemaligen Kaisersaales des Naturhistorischen Museums am 21. Februar 2023 stand die Erde als dynamischer Planet ganz im Mittelpunkt. Im neuen Geologiesaal, der ab sofort zu besichtigen ist, thematisiert die vom Architekturbüro Schuberth und Schuberth designte Ausstellung den Aufbau der Erde ebenso wie den Beginn des Anthropozäns und zeigt, dass alles auch ganz anders hätte kommen können!



„Wer mit Geologie nur langweilige Steine verbindet, wird in der neuen, mit vielen Hands-on-Objekten ausgestatteten Ausstellung am NHM Wien überrascht sein, wie umfassend die Erdwissenschaften heute versuchen, die Prozesse unseres Planeten zu entschlüsseln“, betonte Univ. Prof. Dr. Mathias Harzhauser, Leiter der geologisch-paläontologischen Abteilung des NHM Wien in seiner Eröffnungsansprache, und weiter: „Der Bogen spannt sich dabei vom Aufbau der Erde bis zum Anthropozän – dem Zeitalter, in dem der Mensch begann, als geologische Kraft aufzutreten.“



NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland schwärmte vom Gesamtkunstwerk des Hauses: „Schon alleine von seiner ursprünglichen Ausstattung her ist der Kaisersaal einer der schönsten und imposantesten Säle des Hauses. Neben den Gemälden sind es vor allem die Karyatiden, die Figuren entlang des Sims, die mich begeistern – die flüchtige Luft, das todbringende Quecksilber – die jetzt ganz anders zur Geltung kommen. Auch für die aktuelle Präsentation waren Künstlerinnen und Künstler aktiv – die luftigen Gesteinsbrocken, die alternativen Lebenswelten.“



Sektionschef Mag. Jürgen Meindl, Leiter der Sektion Kunst und Kultur, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, betonte „Das Haus ist eine lebendige Wissenschaftsgemeinschaft, die sich den Interessierten aller Altersgruppen verpflichtet fühlt. Und genau das soll es auch selbst in Krisenzeiten bleiben können. Dieses Haus war bereits in seinen Gründungsjahren den Gedanken der Aufklärung verbunden und ist es noch heute. Freilich sollen wir nicht vergessen, dass die Wissenschaft auch hier zuweilen auf schreckliche Abgründe zusteuerte und sie unterstützte. Und wer glaubt, Geologie wäre nicht auch eine eminent politische Wissenschaft, der möge nur die Debatten von religiösen Fundamentalisten in den USA, aber nicht nur dort, verfolgen.

Die Erzählung, die wir mit diesem Saal beweisen, ist eine, die sich über Millionen Jahre hinwegstreckt und nicht nur sechs Tage.

Im Rahmen der Eröffnung wurde eine Vertonung astronomischer Zyklen von Rupert Huber uraufgeführt.



Prominente Ehrengäste waren Prof. Patrick Mouguiama Daouda, Wissenschaftsminister von Gabun, Prof. Virginie Laval und Prof. Dr. Abder El Abani von der Universität von Poitiers (Frankreich), Dr. Thomas Wiersberg vom International Continental Scientific Drilling Program (ICDP), Prof. Alfred Ngomanda, Commissaire Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST), Dr. Gilbert Camoin, Director of the European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD), Dr. Malgo Bednarz vom European Consortium for Ocean Research Drilling, Aix-en-Provance (Frankreich), Dr. Ralf Schuster, Geosphere Austria sowie der Vorarlberger Künstler Hannes Ludescher und Dr. Nikolas Heep von der Universität für angewandte Kunst.



Großer Dank seitens des NHM Wien geht an die Republik Österreich, die die Neugestaltung des Saals ermöglichte, verbunden mit dem Wunsch, dass das Verständnis der großen geologischen Zusammenhänge dazu beiträgt, den Planeten Erde als unser aller Heimat in seiner Schönheit zu erhalten.

