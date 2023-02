Lotto: Fünffachjackpot mit 5,5 Mio. Euro in der Steiermark geknackt

Drei Joker zu je 85.000 Euro in NÖ und der Steiermark (zweimal)

Wien (OTS) - Auch der zweite Lotto Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt, und auch er brachte einen Solo-Sechser: Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Obersteiermark ging systematisch an die Sache und wählte das System 0/08. Unter den gewählten acht Zahlen waren dann auch die „sechs Richtigen“. Für diesen Solo-Sechser gibt es mehr als 5,5 Millionen Euro, aber das war noch nicht alles:

Durch das System kamen noch zwölf Fünfer und 15 Vierer und damit weitere rund 15.600 Euro dazu.

Vier Spielteilnehmer:innen erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Jeweils mehr als 45.000 Euro gehen nach Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich und Kärnten. Zwei Gewinne (NÖ und Tirol) wurden per Quicktipp erzielt, zwei per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus, und die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gewannen hier 93 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Gleich drei Wettscheine trugen am Mittwoch die richtige Joker Zahl, und auf allen dreien war auch da „Ja“ angekreuzt. Zwei davon wurden in der Steiermark gespielt und einer in Niederösterreich. Für jeden der drei gibt es mehr als 85.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Februar 2023

1 Sechser zu EUR 5.554.906,90 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 45.161,50 159 Fünfer zu je EUR 1.239,40 366 Vierer+ZZ zu je EUR 161,50 7.108 Vierer zu je EUR 46,20 9.515 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 111.398 Dreier zu je EUR 5,30 344.348 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 10 14 32 35 43 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 93 Fünfer zu je EUR 5.599,90 4.080 Vierer zu je EUR 21,60 68.180 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 18 21 24 25 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Februar 2023

3 Joker zu je EUR 85.090,50 16 mal EUR 8.800,00 144 mal EUR 880,00 1.310 mal EUR 88,00 12.973 mal EUR 8,00 126.648 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 0 0 1 1 2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at