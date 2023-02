AK: Alarmierend: Delogierungen steigen wieder! Last Call – wo bleibt der Mietendeckel?

Laut Justizministerium-Zahlen steigen Delogierungen und Kündigung wieder an – AK bekräftigt Forderung nach Mietendeckel für alle indexbasierten Mieten

Wien (OTS) - Aufgrund der steigenden Mieten steigen auch wieder Delogierungen, das ergeben neue Zahlen des Justizministeriums. „Die Regierung darf die Mieter:innen nicht im Stich lassen. Die Zahlen sind alarmierend und zeigen auch, wie nötig ein wirksamer Mietendeckel ist“, sagt AK Wohnrechtsexperte Walter Rosifka. „Wo bleibt das Mietendeckel-Gesetz?“ Länder in Europa zeigen vor, dass eine Mietenbremse geht, etwa Spanien, Frankreich und Dänemark. Die AK verlangt höchstens eine Mieterhöhung im Jahr – sie darf maximal zwei Prozent betragen.

Delogierungen steigen wieder an – Niveau vor Corona noch nicht erreicht

~

2021 2022 Anstieg

Räumungsklagen & Kündigung 19.952 25.569 28 %

Räumungsexekutionsanträge 7.088 8.877 25 %

durchgeführte Räumungen 3.221 3.890 21 %

~

Quelle: Justizministerium

Laut Zahlen des Justizministerium aus 2022 steigen Räumungsklagen und Delogierungen wieder deutlich an – das Niveau vor Corona wurde aber noch nicht erreicht. Rosifka: „Wir führen das auf den Wohnschirm des Sozialministeriums und die Einmalzahlungen im letzten Herbst zurück. Beunruhigende Ergebnisse der Statistik Austria, Krisenfolgenbeobachtung zeigen aber, dass Mieter:innen in den nächsten Wochen und Monaten kolossale Zahlungsschwierigkeiten bei den Wohnkosten haben werden.“

„Sozialpolitische Maßnahmen wie der Wohnschirm und andere Hilfsangebote sind sehr wichtig, um finanziell in Not geratene Menschen aufzufangen und Delogierungen hintanzuhalten. Aber das genügt nicht. Sozialpolitik kann keine Wohnpolitik ersetzen“, betont Rosifka. „Es braucht eine wirksame Wohnpolitik, um etwas zu ändern. Die nächsten kräftigen Mieterhöhungen stehen vor der Tür. Im April schnalzen die Richtwertmieten um 8,6 Prozent in die Höhe, die Kategoriemieten im Juli um 5,04 Prozent laut AK Schätzungen und die freien privaten Mieten mit in den Verträgen üblichen Schwellwerten von drei oder fünf Prozent werden dann auch abermals steigen, wiederum mehrmals im Jahr.“

„Wir fordern einen Mietdeckel auf alle indexbasierten Mieten wie Kategorie-, Richtwert- und freie Mieten. Wir wollen höchstens eine Mieterhöhung im Jahr – sie darf maximal zwei Prozent betragen. „Die Regierung soll endlich sagen, was sich hier tut. Die Zeit drängt“, bekräftigt Rosifka.

Ein Mietpreisdeckel geht, zeigen auch Länder in Europa: So haben etwa Spanien und Portugal einen Mietendeckel bei zwei Prozent eingezogen, Frankreich bei 3,5 Prozent und Dänemark bei vier Prozent. In der Schweiz darf nur um 40 Prozent der vorjährigen Inflation erhöht werden. Das wären bezogen auf die nun in Österreich anstehende Richtwerterhöhung 3,4 Prozent. In Schottland gilt seit September mit einer Null-Prozent-Grenze für Mieterhöhungen praktisch ein Mietenstopp.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at