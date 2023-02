Open Data Expo: Tag der offenen Daten an der FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien am 2. März unter dem Motto „Daten erleben und begreifen“ zur Open Data Expo ein!

Wien (OTS) - Open Data sind öffentlich zugängliche Daten und Datensätze, die von unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen zur Verfügung gestellt werden – und von allen Menschen genutzt werden können. Open Data bringen zahlreiche Anwendungsfälle und Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Anwendungen und Apps hervor.

Die FH Technikum Wien und die Wirtschaftsagentur Wien laden am 2. März bereits zum zweiten Mal zur Open Data Expo ein. Unter dem Motto „Daten erleben und begreifen“ werden zahlreiche Anwendungen und Projekte präsentiert, die auf öffentlich zugänglichen Daten basieren – wie zum Beispiel Echtzeitverkehrsauskunft & Fahrplanassistenz, Abwasseranalysen oder Epidemiologisches Monitoring.

Neben der FH Technikum Wien finden sich unter den Aussteller*innen mehrere Abteilungen der Stadt Wien, z.B. MA 15 – Gesundheitsdienst oder MA 22 – Umweltschutz, die Parlamentsdirektion, das BMF (Bundesministerium der Finanzen), das BRZ (Bundesrechenzentrum) und die DIO (Data Intelligence Offensive).

Das vielseitige Programm startet ab 9.00 Uhr in den Räumlichkeiten der FH Technikum Wien am Höchstädtplatz in 1200 Wien. Spannende Projekte können direkt vor Ort unter die Lupe genommen werden. Zusätzlich finden über den Tag verteilt interessante Workshops statt, zum Beispiel zur Analyse offener Daten oder zum brandaktuellen Thema „Chat GPT“.

Wann?

Donnerstag, 2. März 2023, 9:00–15:00 Uhr



Wo?

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien



Nähere Infos zur Open Data Expo hier.



