MQ: Veranstaltung anlässlich des 1. Jahrestags des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine

Wien (OTS) - 365 Days of full-scale war in Ukraine. Visual Diary

Freitag, 24. Februar 2023, 19 Uhr

MuseumsQuartier Wien / Barocke Suiten



Der Beginn des großflächigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 hat das Leben aller Ukrainer:innen drastisch geändert: Viele haben die russische Besetzung ihrer Städte erlebt, viele haben Familienmitglieder und Freund:innen verloren, viele sind geflüchtet.



Im Rahmen der Veranstaltung von Office Ukraine und MQ wird anhand unterschiedlicher künstlerischer Beiträge beleuchtet, was Krieg für die Betroffenen bedeutet: Was erleben Menschen auf der Flucht? Wie erfahren sie ihre erste Zeit in einem fremden Land? Und wie kann das Zusammenleben zwischen Neuankommenden und Österreicher:innen vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Lebenssituationen gelingen?



Das Theaterstück „365 Days“ ist ein Projekt des Burgtheaterstudios im Rahmen der Jungen Akademie 22/23 und brachte 11 Darsteller:innen zusammen, die alle derzeit in Wien leben und teilweise aus der Ukraine stammen. Die kollektive Annäherung an dramatische Ereignisse wurde in den letzten 365 Tagen zu einer gemeinsamen künstlerischen Reflexion. Das Theaterprojekt untersucht das Unaussprechliche und all die erfolgreichen und gescheiterten Versuche, sich gegenseitig zu verstehen. Nach der Aufführung des Stücks findet ein Gespräch mit den Teilnehmer:innen statt.



Ein weiterer Programmpunkt ist die Präsentation der Videos „15.02.22- 24.02.22 KYIV” der jungen Künstlerin Alisa Sizykh sowie „Guide Map“ von Alina Maksimenko, der zwei Wochen nach Kriegsbeginn die Flucht aus Irpin gelang und die diese in Form eines Videotagebuchs dokumentierte.



An der Außenfassade des MQ ist drei Tage lang die Videoprojektion „365 Days of full-scale War in Ukraine – Visual Diary“ mit Arbeiten ukrainischer Künstler:innen zu sehen.



Der Abend wird in drei Sprachen abgehalten: Ukrainisch, Englisch und Deutsch.



Eine gemeinsame Veranstaltung von MuseumsQuartier Wien und Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists

365 Days of full-scale war in Ukraine. Visual Diary

ab 18.30 Uhr

Videoprojektion „365 Days of full-scale War in Ukraine – Visual Diary“ (Yehor Antsyhin, Eugen Arlov, Anatoly Belov, Mark Chehodaiev, Lucy Ivanova, Zoya Laktionova, Kateryna Lysovenko)



19 Uhr

Begrüßung:

Bettina Leidl, Direktorin MQ

Office Ukraine, Mitarbeiter:innen



„15.02.22- 24.02.22 KYIV“, Video von Alisa Sizykh, 2022 (3 Min)

„Guide Map“, Video von Alina Maksimenko, 2022 (12 Min)



20.15 Uhr

„365 Days“ (30 min), Theaterstück

Leitung: Anna Manzano, Mitarbeit: Anastasiia Yakovenko

Ein Projekt des Burgtheaterstudios im Rahmen der Jungen Akademie 22/23



Im Anschluss Talk mit den Beteiligten des Theaterprojekts

Über Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists

„Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists“ wurde für ukrainische Künstler:innen und Kulturschaffende aller Sparten eingerichtet, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und in Österreich Schutz suchen. Es dient als Bindeglied zwischen ihnen und der österreichischen Kunstszene. „Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists“ wird von unabhängigen Kunstinstitutionen betrieben und hat Büros in Wien (tranzit.at / MuseumsQuartier), Graz (< rotor >) und Innsbruck (Künstlerhaus Büchsenhausen). Wir verfügen über ein breites Netzwerk und geben gerne Informationen und Kontakte weiter, bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an office @ artistshelp-ukraine.at



