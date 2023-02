Tactical RPG Redemption Reapers erscheint heute auf Steam, Switch und PlayStation 4

Tokio (ots/PRNewswire) - Die physische Ausgabe ist bald in Japan erhältlich

Redemption Reapers, das dunkle taktische Fantasy-Rollenspiel, das von Adglobe entwickelt und von Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights) veröffentlicht wurde, startet heute einen Großangriff auf Steam für Windows PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch und exklusiv in Japan wird bald eine physische Ausgabe erhältlich sein.

Das Spiel wurde von einem erfahrenen Kader von AAA-Industrieveteranen geschaffen, die originelle Geschichte von Redemption Reapers stammt von Regisseur Hiroyuki Kobayashi (Produzent - ENDER LILIES: Quietus of the Knghts), sie bietet das Game Balance Design von Taktik-RPG-Veteran Masayuki Horikawa (Serienleiter - Fire Emblem, Planung- Kingdom Hearts III ), das Szenario Design von Tomokazu Fukushima (Scenario - Metal Gear Solid, Freedom Wars ) und die Musik von Rei Kondoh (Music - Bayonetta Serie, Fire Emblem Series).

Legionen der gnadenlosen Mort-Armee fallen über die Zivilisation her, machen kein Pardon mit den Wehrlosen und schlachten alles ab, was sich ihnen in den Weg stellt. Eine Nation nach der anderen wird in den Untergang gestürzt und die einzige Hoffnung der Menschheit liegt in einer einst verachteten Gruppe von Söldnern. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Ashen Hawk Brigade und kämpfen Sie für die Erlösung der Menschheit, indem Sie strategische Teamtaktiken einsetzen, um die immer näher rückende Bedrohung der Vernichtung zu überlisten.

Obwohl sie zahlenmäßig unterlegen ist, strebt die gerissene Ashen Hawk Brigade den Sieg durch das Element der Überraschung an. Kommandieren Sie ein furchtloses Duo, das aus fünf Kriegern ausgewählt wird, um den perfekten Doppelschlag aus Angriffen und Fähigkeiten zu schaffen, und flankieren Sie den bösen Mort dort, wo er es am wenigsten erwartet. Gleichen Sie das Spielfeld mit Spezialfähigkeiten wie der Taumelstellung aus, um Feinde aus dem Gleichgewicht zu bringen, der Wächterstellung, um gegnerische Schläge zu annullieren, und absorbieren Sie mit den Martyr-Fähigkeiten Schäden, die für Verbündete in der Nähe bestimmt waren.

Streben Sie nach der perfekten Balance aus Stärke, Genauigkeit, Trefferchance und Reparierbarkeit bei einer Vielzahl von Waffen und Zubehör. Verdoppeln Sie Ihre Stärken oder milderen Sie Ihre Schwächen, indem Sie die aktiven und passiven Eigenschaften jedes Soldaten verbessern. Überwachen Sie das Schlachtfeld, um jeden Zug zu planen, während Sie Dörfer, Tunnel und Schlösser auf der Suche nach situationsbedingten Vorteilen durchqueren.

Bauen Sie Bindungen auf und überwinden Sie Barrieren zwischen Waffenbrüdern und -Waffenschwestern durch Dialogentscheidungen im Spiel. Entdecken Sie die persönlichen Geschichten, warum die einzelnen Krieger kämpfen, während Sie Dorfbewohner retten, unschuldige Zuschauer beschützen, und dem sicheren Tod in einer epischen Geschichte über Krieg, Verlust und Triumph entgehen.

"Redemption Reapers ist ein wirklich besonderer Titel. Die Geschichte lässt Sie in die Komplexität des Krieges eintauchen und das Gameplay bringt Sie dazu, über den Tellerrand zu schauen, um unüberwindbare Hindernisse zu überwinden", sagt Hiroyuki Kobayashi von Binary Haze Interactive. "Es ist uns eine Ehre, die Fähigkeiten eines so talentierten Entwicklerteams und einer so talentierten Sprecherbesetzung zu präsentieren, und wir freuen uns darauf, dass alle versuchen können, den Feind zu überlisten."

Redemption Reapers ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam für Windows PC zum Preis von 49,99 € in Europa und dem entsprechenden Preis in jeder Region erhältlich. Das Spiel unterstützt die Sprachen Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht & traditionell) und Koreanisch und verfügt über Sprachausgabe-Optionen in Englisch und Japanisch.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Redemption Reapers - Website, folgen Sie Binary Haze Interactive auf Twitter und setzen Sie das Spiel noch heute auf die Steam-Wunschliste.

Informationen zu Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive wurde 2020 von Hiroyuki Kobayashi gegründet und ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan, und ein Schwesterunternehmen von Adglobe, einem japanischen Unternehmen für Informationstechnologie, Videospiele und 3D-Produktion mit globaler Reichweite und einem Büro in Montreal. Beginnend mit ENDER LILIES: Quietus of the Knights wird Binary Haze Spiele seiner Schwesterunternehmen mit Schwerpunkt auf atmosphärischen Schauplätzen für die wichtigsten Konsolen und PC veröffentlichen.

