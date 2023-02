BezirksZeitung und die Vienna verlängern Partnerschaft

Die BezirksZeitung und der First Vienna FC 1894, das ist eine Kooperation mit langjähriger Tradition. Nun wurde diese Partnerschaft erneut verlängert.

Wien (OTS) - In naher Zukunft stehen gleich einige gemeinsame Vorhaben an. Zu viel möchte man noch nicht verraten, aber es wird spannend, das ist gewiss. Schon in der Vergangenheit hat man sich in der Partnerschaft stets kreativ gezeigt. So können sich blau-gelbe Fans mit Sicherheit noch an den Fotobulli der BezirksZeitung auf dem Vorplatz der Naturarena Hohe Warte erinnern. Auch einige Rabattaktionen wurden gemeinsam umgesetzt. Selbstredend informiert die BezirksZeitung regelmäßig über wichtige Ereignisse rund um den blau-gelben Traditionsverein. Das wird auch in Zukunft so bleiben.

Mit der BezirksZeitung weiß der First Vienna FC 1894 auch künftig einen verlässlichen Medienpartner an seiner Seite. Dieser hat auf dem Wiener Medienmarkt einen hohen Stellenwert. Die BezirksZeitung informiert stets über aktuelle Lokalthemen, mit Schwerpunkt auf den jeweils eigenen Bezirk. Den Leserinnen und Lesern entgeht so nichts, was im eigenen Grätzl oder in der Stadt relevant ist.

Thomas Loy, Geschäftsführer des First Vienna FC 1894: „Mit der BezirksZeitung verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Die BezirksZeitung und der First Vienna FC 1894, das passt ganz einfach super zusammen. Wir schätzen das Miteinander sehr und freuen uns auf viele schöne gemeinsame Momente in der Zukunft!“

Die BezirksZeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

