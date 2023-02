BV Penzing beschließt Verkehrskonzept Alt-Penzing

Mit den Stimmen der SPÖ, der GRÜNEN und NEOS wurde heute die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Alt-Penzing beschlossen.

Wien (OTS) - Es beinhaltet die Führung der Penzinger Strasse als Einbahn Richtung Schlossallee von der Nisselgasse bis zur Phillipsgasse. Die in diesem Bereich bestehenden Hitzeinseln werden durch intensive Begrünung mit Bäumen wesentlich entschärft. Ebenso wird in diesem Bereich das Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht. An der Kreuzung Nisselgasse/Penzingerstraße wird eine Ampel, die verkehrsabhängig geschaltet ist, errichtet.



Die Cumberlandstraße wird bei der Diesterweggasse unterbrochen und von der Diesterweggasse bis zur Gurkgasse im Gegenverkehr geführt. Auch die Cumberlandstraße wird intensiv mit Bäumen begrünt. In der gesamten Cumberlandstraße wird das Radfahren in beide Richtungen möglich sein.



In der Beckmanngasse bleibt die Einbahnführung, wie sie zum aktuellen Zeitpunkt ist, bestehen.



Folgende Ziele werden mit diesen Schritten erreicht:

Es kommt im Wohngebiet zu einer Beruhigung des Durchzugsverkehrs und AnrainerInnen können das Gebiet gut erreichen.

Die intensive Baumpflanzung in einem der am dichtesten besiedelten Teile von Penzing ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Klimas in diesem Bereich und erhöht die Aufenthaltsqualität für die AnrainerInnen.



Die in diesem Bereich angesiedelten Gewerbetreibenden sollen so wenig wie möglich in der Ausübung ihres Gewerbes beeinträchtigt werden.

"Dieser Beschluss ist ein weiterer Puzzlestein, um unser schönes Penzing klimafit zu machen. Damit ist uns nach langen Jahren unter Beteiligung der betroffenen BürgerInnen eine Lösung gelungen, die möglichst vielen Interessenslagen gerecht wird und im Sinn unserer Verantwortung für das Wiener Stadtklima ist", sagt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ).

„Dies ist ein erster wichtiger Schritt. Viele weitere und größere Schritte sind aber notwendig. Wir müssen der Klimakrise ernsthafte Maßnahmen entgegensetzen: Nur eine massive Reduktion des Verkehrs, Begrünungsmaßnahmen und die Anpassung der Infrastruktur an nachhaltige Mobilität können dafür sorgen, dass Penzing ein lebenswerter Bezirk bleibt“, ergänzt die Grüne Klubobfrau Anneliese Kästner-Hejda.

„Die angestrebte Lösung stellt einen guten Kompromiss dar, den öffentlichen Raum besser auf Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer aufzuteilen und dabei grüner zu gestalten. Das schöne Alt-Penzing wird so noch lebenswerter“, sagt Wolfgang Gerold, Klubobmann der Neos Penzing.



Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

www.wien.gv.at/presse