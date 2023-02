Krediterleichterung für Senioren

Fritz Pöltl (FCG-ÖAB) gratuliert der Seniorenbund-.Präsidentin Ingrid Korosec zum Erfolg im Kampf gegen Altersdiskriminierung

Wien (OTS) - Die FCG-ÖAAB-Fraktion der AK-Wien gratuliert der Präsidentin des Seniorenrates, der Wiener Landtagsabgeordneten Ingrid Korosec, zu einem wichtigen Erfolg im Kampf gegen Alters-Diskriminierung. „Korosec hat es durch ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz für die ältere Generation geschafft, dass eine Kreditvergabe an Seniorinnen und Senioren wesentlich erleichtert wird“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Fritz Pöltl. Eine im Ministerrat am Mittwoch beschlossene Novelle zum Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz sieht vor, dass eine diskriminierende Praxis aufgrund des Lebensalters beendet wird. Die Neuregelung soll mit 1. Mai 2023 in Kraft treten.

Seniorengerecht

„Bisher wurden älteren Menschen trotz ausreichender Sicherheiten wie Immobilien, Grundstücke oder Eigentumswohnungen keine Kredit mehr gewährt, wenn gemäß einer sogenannten Sterbetafel anzunehmen war, dass der Kredit zu Lebzeiten der Betroffenen nicht mehr zurückgezahlt werden könnte“, kritisiert Pöltl. Eine Praxis, die sich bei vielen Banken als besonders hinderlich für die früheren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entwickelt hat. Pöltl: So wurden etwa Kredite für seniorengerechte Umbauen in der Wohnung einfach nicht mehr gewährt. Es sei ein wichtiger Tag im Kampf gegen Altersdiskriminierung. Der Finanzbereich ist für Senioren besonders wichtig, da er ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht!“

