Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 23. Februar 2023. Von Wolfgang Sablatnig: "Geschichte, die eine Zukunft braucht".

Innsbruck (OTS) - Der russische Überfall auf die Ukraine vor genau einem Jahr stellt auch die österreichische Neutralität auf die Probe. Sich nur auf die Vergangenheit zu berufen, wird den Anforderungen an die Sicherheitspolitik nicht gerecht.

Die Regierung würde es ja wissen. „Wir sind uns einig, dass seit dem 24. Februar letzten Jahres nichts so ist, wie es vorher war“, sagt Europaministerin Karoline Edtstadler unter Verweis auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner drängt unter den Schirm der europäischen Sky-Shield-Luftabwehr – und ist stolz auf General Robert Brieger, der als erster Österreicher den EU-Militärausschuss leitet. Neutral sein heißt nicht, keine Haltung zu haben, meint Kanzler Karl Nehammer.

Sie würden es ja wissen – und trotzdem will die Bundesregierung nicht in eine Debatte über die Sicherheitspolitik einsteigen. Lieber verbiegen sich ihre Mitglieder in den europäischen Diskussionen mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen. Ihnen müssen sie erklären, wie sie das alles unter einen Hut bringen wollen. In Wien neutral, in Brüssel solidarisch. Abgesehen von direkten Waffen- und Munitionslieferungen bleibt aber nicht viel, was Österreich von anderen EU-Ländern unterscheidet – außer vielleicht der Abhängigkeit vom russischen Gas.

Die Neutralität ist in Österreich eng verbunden mit einem Gefühl von Sicherheit, das seine Basis verloren hat: Sie war eng verbunden mit dem Kalten Krieg, an dessen Frontlinie es sich Österreich einrichtete.

In den Jahrzehnten seit ihrem Beschluss 1955 wurde die Neutralität damit zu einem Teil der österreichischen Identität, wie Edtstadler sagt. In den Umfragen ist die Zustimmung tatsächlich groß. Ebenso groß ist die Angst, noch mehr Menschen an die FPÖ zu verlieren. Die Blauen spielen auf dem Klavier der Stimmungen und lassen über die Neutralität nichts kommen. Sie machen es sich freilich leicht: Sie propagieren, was Stimmen verspricht. Einen Faktencheck sehen Herbert Kickl und Co. nicht vor.

Das Buhlen um Stimmen ist aber kein hinreichender Grund, sich der Debatte zu verweigern. Nichts ist mehr, wie es war. Das muss auch bedeuten, Sinn und Wesen der Neutralität zu diskutieren. Sich auf die Geschichte zu berufen, ist zu wenig.

Vielleicht kommt am Ende heraus, dass alles so passt, wie es ist. Oder es kommt heraus, dass die Neutralität ausgedient hat.

Vielleicht kommt aber auch heraus, dass die Neutralität neue Inhalte braucht. Dass es Anstrengungen braucht, Österreich in der Welt wieder als Ort für Verhandlungen zu positionieren. Vielleicht gibt es dann auch eine Linie, was erlaubt ist und was nicht. Vielleicht wird die Neutralität neu erklärt. Vielleicht versteht man dann die Wehrfähigkeit und das Bundesheer als zentralen Teil davon.

Vielleicht. Solange wir nicht ohne Scheuklappen die sicherheitspolitische Debatte führen, werden wir es aber nie erfahren.





